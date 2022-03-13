Rus askerinin künyesinden bakın neresi çıktı?

Rusya Ukrayna savaşı 18. gününe girerken çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Her iki taraf dışarıdan paralı asker çağırırken Ruslar Suriye'den şavaşçı getirmeyi tercih ediyor.

Konuya ilişkin Hürriyet yazarı Fatih Çekirge öldürülen bir Rus askerinin künyesi üzerinden dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Cenevre hükümleri diye bir şey kalmadı

UKRAYNA şehir polisi, öldürülen bir Rus askerinde künye bulur. Künyede Arapça, İngilizce ve İspanyolca bir uyarı vardır: “Lütfen yardım edin ve bizimle irtibat kurun.”

Künyenin hemen altında da bir e-mail adresiyle bir telefon numarası. Peki “biz” dediği kimdir? Telefon numarası nereye aittir? Rus Savunma Bakanlığı’na mı?

Merak ettim, künyedeki o telefon numarasını aradım. Banttan bir Arapça konuşma... Suriye çıktı... Rus askerinin künyesinde İngilizce, Arapça ve İspanyolca vardır. Ancak Rusça yoktur...

Çünkü bu esrarengiz künye aslında bir Rus askerine ait değildir. Dünyanın son çeyreğinde... Savaşın, vahşetin en kirli yüzü diyebileceğimiz bir paralı asker grubuna aittir. Wagner...

İngilizce tamam. Ama Ukrayna’da Arapça niye? Belli ki “Arapça yazı”, Wagner üyesinin daha önce Suriye ve Libya’da savaştığını gösteriyor...

Peki İspanyolca... Muhtemelen Panama, Kolombiya. Orta Afrika gibi bir bölgede... Anlayacağınız, aksiyon filmlerinde “ahlaklı asker”e karşı her türlü pisliği yapan “paralı asker” rolünün gerçek hayattaki son haliyle karşı karşıyayız...

Putin’in “Ukrayna’ya getireceğim” dediği sözde gönüllü askerler işte bunlardır... Ve o künye gösteriyor ki zaten oradalar... Elbette savaş istemiyoruz...

Ama savaşın da bir ahlakı vardır... Ne yazık ki... Artık Cenevre hükümleri diye bir şey de kalmadı. Küresel güçler “paralı asker” kullanmaya başladı... ABD Irak’ta “Blackwater” gibi dünyanın en karanlık paralı asker organizasyonunu kullanmıştı. Suriye’de benzeri örgütler kullanılıyor.

Şimdi Rusya Ukrayna’ya yine bu paralı askerleri taşıyor... İşte Ukrayna’da bulunan bu “künye” üç dilde yaşanan “kirli savaş”ın son halidir...

Wagner

Peki bu paralı askerlerin özelliği nedir?

Hiçbir ahlak yok. Acıma yok. Asker sivil ayrımı yok. Esir almak yok. İşkencenin her türlüsü, yağmanın her çeşidi var. Wagner’in paralı askerleri, Libya’da ilk olarak Nisan 2019’da isyancı General Halife Hafter’in başkent Trablus’ta BM destekli hükümete yönelik saldırısı sonrası görüldüler.

Ondan önce Suriye’deydiler... Mozambik, Sudan, Orta Afrika’da ölümcül izleri var... BBC’nin son araştırmasında yer alan paralı askerin şu sözlerine dikkat:

“Libya’daki savaşta açık bir etik kural yoktur. Yani yakalanan bir savaş esirinin aktaracak bilgisi yoksa veya ‘köle’ olarak çalışamıyorsa, sonuç açık.” Yani... “Öldür gitsin.”