Kocaeli İzmit'te 'Bal Günleri' başladı

İzmit Belediyesi'nin Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği ile birlikte başlattığı ve üç gün boyunca sürecek Bal Günleri etkinliğiyle Belsa Plaza önünde başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bal Günleri etkinliği gerçekleştiriyor.

28 Ocak'a kadar İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve yaklaşık 600 aktif üyesi bulunan Kocaeli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edilen etkinlik, de Belsa Plaza önünde kurulan stantlarda başladı.

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu stantları gezdi. İkiliye Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz eşlik etti.

Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Basın Danışmanı Cem Şakoğlu esnaftan ürünler hakkında bilgi alarak Bal Günleri boyunca gerçekleştirecekleri satışlar için de ‘Hayırlı kazançlar’ dileklerinde bulundu.

Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz da İzmit Belediyesi yöneticilerine teşekkürlerini ileterek her sene gerçekleştirilen Bal Günleri etkinliği için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İzmit Bal Günleri etkinliği ile İzmitli üretici ve tüketici bir araya geliyor.

İzmit Bal Günleri etkinliği sayesinde gezgin arıcıların Türkiye’nin çeşitli yerlerine kamp kurup ürettiği ve İzmit’te üretilen kaliteli balların tüketiciyle buluşması sağlanıyor. İzmit Belediyesi yetkilileri tüm vatandaşları İzmit Bal Günleri etkinliğine davet etti.