Kocaeli'de çocuklar sevimli patilerle buluştu

Koceli Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocukların sokak hayvanlarıyla buluştuğu anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sevgi dolu etkinlikte çocuklar patili dostlarıyla kucaklaşırken hazırlanan etkinlik alanında doyasıya eğlendi.

Büyükşehir tarafından hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla Kandıra’da bulunan Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda düzenlenen etkinliğe çocukların yanı sıra aileleri de katıldı. Sokak hayvanları hakkında bilgi verilen etkinlikte sevimli patilerin nasıl sahipleneceği hakkında bilgiler verildi.

Kış aylarının yaklaşması üzerine Büyükşehir’in hazırladığı kulübeler, çocuklar tarafından boyandı. Rengarenk boyanan kulübeler sevimli dostların kış soğuklarından korunmaları için doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

Şişme oyun grupları, bez çanta boyama, animasyon ekibi, ahşap boyama, eğitici akıl oyunlarının bulunduğu alanda doyasıya eğlenen çocuklara çeşitli ikramlar verildi. Etkinlik sonunda çocuklara ‘Hayvanlarla doğru iletişim’ isimli kitap dağıtıldı.