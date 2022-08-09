Gazeteci Oğuz’un 9. anma durağı İpsala Pazardere oldu

Geçen yıl Kasım ayından bu yana her ay İpsala ilçesinin bir köyünde süren Gazete Saros Genel Yayın Yönetmeni, Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz tarafından tertip edilen Atatürk ve Şehitlerimizi anma programının 9.’su, Pazardere Köyü'nde gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Daha önce Küçükdoğanca, Tevfikiye, Karaağaç, Hıdırköy, Yapıldak, Korucuköy, Balabancık ve Sarpdere’de gerçekleştirilen etkinliğe; Oğuz’un yanı, Solak Sigorta İşletmecisi, Sivil Toplum Gönüllüsü Hüseyin Solak, Emekli Gazeteci-Sürekli Basın Kartı Sahibi Sonay Can, Pazardere Muhtarı Şakir Balcı ve köy halkı katıldı.

Etkinlikte konuşan Pazardere Köyü Muhtarı Şakir Balcı, köyleri, bizleri, Atatürk’ü ve şehitleri untumayan gazeteci Orçun Oğuz’a teşekkür etti. Balcı, Atatürk ve şehitler adına dökülen, ikram edilen lokmaların Allah kabul etmesini diledi.