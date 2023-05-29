Büyük Melet Projesi büyülüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’yu değişim ve dönüştürme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde yapımına geçen yıl başlanan Büyük Melet Projesi, Altınordu’ya yepyeni bir görünüm kazandırdı.ORDU (İGFA) - Yürüyüş yolları, yeşil alanlar, parklar, teknelerin ve gemilerin yanaşabileceği yat limanı ve adacıklarla zenginleştirilen proje ile Melet, atıl görünümünden kurtularak dört dörtlük bir yaşam merkezi oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de özel önem verdiği proje etap etap hizmete açılıyor.

‘MELET 2 PARK’ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Karadeniz Sahil Yolu ile çevre yoluna yapılan alternatif Melet Köprüsü arasında kalan alanda uygulanan projenin ilk etabını tamamlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, şimdi ise ‘Melet 2 Park’ adıyla Melet Irmağı ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki 30 dönümlük alandaki çalışmalarını da bitirerek kullanıma sundu. Bisiklet ve yürüyüş yollarından çok amaçlı spor sahasına, kent mobilyalarından peyzaja kadar birçok çalışmanın yer aldığı alan Altınordu’nun yeni yaşam alanı oldu. Mescit, büfe, kafeterya, meyve bahçesi gibi çalışmaların ardından son olarak aydınlatma çalışmalarının tamamlanması ile Melet’te ışıklar yandı. Havadan görüntülenen alan Ordu’ya çok yakıştı.

BELEDİYE İMKÂNLARI İLE YAPILDI

Projenin peyzaj işleri, aydınlatma, sulama işleri ile mimari yapılar ve kentsel donatı elemanları ise Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın kendi imalathanesinde ve kendi personeli ile yapıldı. Bu çalışma ile projenin daha ekonomik ve daha hızlı tamamlanması sağlandı.

MELET’İN İLK ETABI DA YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Ordu Büyükşehir Belediyesi ilk etapta ise 7 bin 559 metrekarelik alanı tamamlayarak kullanıma açmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında 1.253 metrekare yürüyüş yolu, 5 bin 740 metrekare yeşil alan, 193 metrekare alanda çocuk oyun grubu ve çok amaçlı spor sahası, 445 metre ahşap korkuluk, 12 adet kamelya ve 10 adet piknik masası, 1 adet 260 metrekare kültür otağı ve 1 adet WC (bay, bayan ve engelli) inşa eden Büyükşehir Belediyesi, bölgeye de yeni bir kimlik kazandırmıştı.