Bursa Gürsu'da 'özel' eğlence

Bursa'da Gürsu ilçesinde yaşayan engelli bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, Gürsu Adrenalin Park’ta düzenlenen programda bir araya gelerek doyasıya eğlendi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Işık’la birlikte şarkı söyleyip dans eden engelli bireylerin gönüllerince eğlendiği programda, kalpleri ısıtan renkli görüntüler oluştu.

Gürsu Belediyesi ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen programda, doğanın güzelliğine ve müziğe doyan engelli bireyler ve aileleri, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği yetkilileriyle beklentilerini paylaşma olanağı buldu.

“Gürsu bizim için çok büyük bir aile” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “3 Aralık bizim için sadece temsili bir gün. Sadece, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, 365 gün engelli kardeşlerimiz ve ailelerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Bugüne özel olarak da, onların gönüllerine dokunabilmek için bir aradayız. Bizler kalbimizdeki sevgiyi engelsiz olarak hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Asıl engel akıl ve kalpte oluşturulan duvarlardır” dedi.

Başkan Işık, insana değer veren proje ve hizmetler sunmak en öncelikli amaçları olduğunu söyledi.

AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanı Kevser Öztürk ve AK Parti İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu'nun da katıldığı programda, yetkililerle beklentilerini paylaşan engelli bireyler ve aileleri, Cemal Çayırcı tarafından sunulan müzik ziyafetiyle keyifli anlar yaşadı.