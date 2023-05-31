Anadolu Vakfı öğretmenleri geleceğe hazırlıyor

Anadolu Vakfı “Değerli Öğretmenlerimizi” sosyal girişimcilik teması ile geleceğe hazırlamaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Vakfı, Değerli Öğretmenim programı ile öğretmenlere 21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatılmış eğitimler sunmaya devam ediyor. “Sosyal Girişimcilik” teması ile geleceğe bugünden destek olmayı hedefleyen program kapsamındaki Haziran eğitimleri, “Bilinçli Farkındalık ve Stres Yönetimi” oturumu ile başlıyor.

Anadolu Vakfı’nın öğretmenlerin, değişen koşullar karşısında bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı amaçlayan “Değerli Öğretmenim” programında Haziran takvimi belli oldu.

Haziran ayı eğitimleri 1 Haziran’daki “Bilinçli Farkındalık ve Stres Yönetimi” oturumu ile başlayacak. Program kapsamında 6 Haziran’da “İnovasyon Kültürü Yaratmak”, 8 Haziran’da “Anadolu’dan Yarınlara Sürdürülebilirliğe Giriş”, 13 Haziran’da “Problem Çözme” eğitimleri ile Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerle bir araya gelinecek.

YENİ YÜZYILIN DİNAMİKLERİYLE HIZLA DEĞİŞEN BEKLENTİ VE İHTİYAÇLARI YAKINDAN İZLİYOR

2013 yılından bu yana devam eden Değerli Öğretmenim programı yoluna “Sosyal Girişimcilik” teması ile devam ediyor. Güçlü eğitmen kadrosu ile 190 binden fazla değerli öğretmenimize ulaşan program, yeni yüzyılın dinamikleriyle hızla değişen beklenti ve ihtiyaçları yakından izliyor. Değerli Öğretmenim eğitimcilere, Sosyal Girişimcilik yolculuğunu destekleyecek 21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatılmış eğitimler sunuyor. Program ile öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini; bugünden ve gelecekten sorumlu bireylerin yetişmesinde rol oynayacak girişimci ve yenilikçi, sosyal sorunların çözümünde rol oynayan gençler yetiştirmesine yardımcı olacak şekilde arttırmak hedefleniyor. Eğitimlere Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim yöneticileri de katılıyor.