Tüm spor müsabakaları süresiz durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, tüm ulusal spor müsabakalarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.