Sakarya'nın minik sporcusu Türkiye 3’ncüsü oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi okçuluk sporcusu Ali Altun, Minikler Salon Türkiye Şampiyonası’nda yarıştığı kategoride Türkiye 3’ncüsü oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atıcılık ve Okçuluk sporcusu Ali Altun, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Salon Türkiye Şampiyonası’na katıldı.

8-9 yaş minik erkekler kategorisinde yarışan Altun, ortaya koyduğu performansla Türkiye 3’ncüsü oldu.

Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda yoğun ilgi gösterilirken, elde edilen başarıdan dolayı Ali Altun ve antrenörleri tebrik edildi.