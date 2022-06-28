Pençe Kilit'ten acı haber: 1 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, bir askerin şehit olduğu duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, Diyarbakır'ın Yukarışeyhler/ Çınar mezrasından İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.