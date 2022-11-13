Medya kuruluşlarını kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının yazısıyla yayın yasağı getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili yayın yasağının toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmak amacıyla getirildiğini vurgulayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz" dedi.

Altun, yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.