Kütahya'da üretimin hasat zamanı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi’nin çiftçilere destek amaçlı dağıttığı yem bitkilerinin hasat etkinliğine katıldı. Başkan Işık, yapılan hasadın hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 26 mahallede çiftçilik faaliyetlerine devam eden hemşehrilerimize destek olmak amacıyla dağıtılan tohumların hasat zamanı geldi.

Siner Mahallesi'nde yapılan hasat etkinliğine Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, köyden mahalle olan mahallelerin muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 28 Ocak 2022 tarihinde üreticilere katkı için tohum desteği kararı aldıklarını belirterek, "O günkü değeri 400 bin lira olan bir bütçeyle, Tarım İl Müdürlüğü’ne kayıtlı olan çiftçilerimize bu desteği vermiştik. Yonca için her biri 10 kilogramlık 286 torba, mısır için 50 kilogramlık 211 torba, yulaf için 50 kilogramlık 173 torba ve fiğ tohumu için 25 kilogramlık 234 torba tohum dağıttık. Üreticilerimiz bunları değerlendirdiler ve çok da güzel verim aldıklarını söylediler" dedi.

Verilen desteğin hasat etkinliğinde bir araya geldiklerini kaydeden Başkan Işık, projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Tarım İl Müdürlüğü ile muhtarlara ve belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere çalışan tüm kardeşlerine teşekkür etti.

Kütahya’da, belediye olarak, ilk kez kendi sınırları içerisindeki üreticilere destek vererek bir proje başlattıklarını kaydeden Başkan Işık, "Pandemi döneminde 250 bin adet sebze fidesi dağıtarak bu işe başlamıştık. Geçen yıl üreticilerimizden gelen talep doğrultusunda fide yerine tohum dağıtarak bu projeyi gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da talebin gelmesi durumunda üreticilerimize desteğimiz devam edecek. Günümüz hayırlara vesile olsun. Üreten tüm kardeşlerime şehrimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Hasat etkinliğinde konuşan Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, “Pandemi döneminde tarımın kıymetinin bilinmesi bizlere çok mutluluk verdi. Çiftçilerimiz için ne yapsak az kalır, her şeyi fazlasıyla hak ediyorlar. Ben emeklerinden dolayı hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’a 26 mahallemizde verdiği bu destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı ve Siner Mahallesi Muhtarı Kadir Mandal, “Pandemide zor günler geçiren çiftçilerimiz için destek sunan başkanımıza ve müdürümüze teşekkür ediyorum. Bu projenin devamının gelmesini diliyorum” dedi.