Kocaeli Çayırova’da istihdam için 'özel' buluşma

Kocaeli'de Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “İstihdamda Ben De Varım” programına firmalar ve özel bireyler yoğun ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Hayata geçirdiği projelerde engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran ve sosyal hayatta daha güçlü var olmalarını kendine vizyon edinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin iş hayatına katılmasına da öncülük ediyor.

Dünya Engelliler Günü kapsamında 8 ilçeden gelen bin 500 özel bireyi, “İstihdamda Ben de Varım” adlı programla 121 işveren ulusal ve uluslararası firma ile buluşturması ardından Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “İstihdamda Ben De Varım” programında 135 işvereni özel bireylerle bir araya getirdi.

Programa özel gereksinimli bireyler yoğun ilgi gösterdi.

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, “Bizler çok törene katılırız ancak katıldığımız her tören bu kadar anlamlı olmaz. Bugün burada gerçekten çok güzel bir törene katılıyoruz. Bölgemizin çok güçlü işverenlerini engelli bireylerimizle buluşturuyoruz. Artık dünyada bir ülkenin ne kadar demokratik ne kadar çağdaş olduğunu ne kadar sosyal devlet olduğuyla ölçüyorsunuz. Türk milleti dünyanın vicdanıdır. Yetim, garip ve engellilerimizi korumuşuzdur. Devletimiz her zaman dezavantajlı grupların ellerinden tutmuştur” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise konuşmasına herkesin engelli adayı olduğuna dikkat çekerek başladı. Başkan Vekili Çakmak, “Engelli insanlara maddi yardım yapmak yerine onların kabiliyetlerine uygun, kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir ortam sağlamak hepimizin görevi. Ben bu anlamda kapılarını açan firma temsilcilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.