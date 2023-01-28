KEPDER'den Erasmus bilgilendirmesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerine yönelik KEPDER tarafından düzenlenen Erasmus Plus ve ESC etkinliğine öğrenciler geniş katılım sağladıBALIKESİR (İGFA) - Kısa adı KEPDER olan Kültür Eğitim ve Proje Derneği’nin Başkanı Arzu Kırayoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Uluslararası İlişkiler ve Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen Erasmus Plus ve ESC etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Kırayoğlu, bireysel ve grup gönüllülüğü proje ve fırsatlarından, Avrupa’da yaşama ve çalışma deneyimlerinden bahsetti.

Erasmus+ gençlik değişim programlarından bahseden Arzu Kırayoğlu, bu faaliyetin; program ülkelerinden 18-30 yaş arasındaki gençlere ve genç gruplara akranlarıyla bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme imkânı tanıdığını söyledi. Kırayoğlu, “faaliyet aynı zamanda gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif kişilerin eğitimini, ortaklık ve ağların oluşmasını sağlayacak faaliyetleri yürütmesini destekliyor” dedi.

KEPDER Başkanı Arzu Kırayoğlu’nun sunumunun ardından KEPDER Eğitmeni Yaren Yıldırım da Salto eğitimlerinden, eğitim kurslarından, katılımcılarının proje kapsamındaki deneyimleri aracılığıyla kendi gelişimlerinden ve bu projelerin süreçlerine dair bilgilendirme yaptı.

Sunum ve bilgilendirmelerin ardından seminer soru-cevap kısmıyla sürdü. Etkinliğin sonunda Uluslararası İlişkiler ve Kariyer Topluluğu Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Arıöz ve Doktor Öğretim Üyesi Ayça Özekin konuşmacılara plaket takdim etti.