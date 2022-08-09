Kayseri Hacılar'da birlik gecesi

Kayseri'nin Hacılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Birlik ve Beraberlik Gecesi büyük bir coşkuyla yapıldı. Ünlü sanatçı İsmail Altunsaray’ın verdiği konserde Hacılar halkı unutulmaz bir gece yaşarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Başkan Özdoğan’a hizmet için yapacağı çalışmalarda açık çek verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen geceye Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, MHP Hacılar İlçe Başkanı Mustafa Baloğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Kayseri denince akla birlik ve beraberlik geldiğini belirterek, "Hacılarımızda 1970’lerde başlayan sanayileşme ile bugün dünyada marka haline gelmiş sanayi kuruluşlarımızın ilk 500’lerde olduğunu görüyoruz. Biz de birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza yakışır, Hacılar Belediyesi olarak ilçemize hizmetkar olmaya spordan sağlığa, eğitimden kültüre ne varsa gerek devlet gerekse Büyükşehir Belediyemizin yatırımları ile ilçemize çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Özdoğan, Hacılar İlçesi’nin birliğin beraberliğin sembolü olduğunu belirterek bu yıl sonunda dört ayrı açılışın yapılacağının müjdesini verdi.

Daha sonra konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, Hacılar’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kocadağ Kayseri halkı ile her geçen gün bağlarının güçlendiğini belirterek, Urfa müzik topluluğunun dünya çapında tanınır hale geldiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’la uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Büyükkılıç, Başkan Özdoğan’a “İlçe için ne gerekiyorsa vermek için açık çek veriyorum, kendisi ilçesi adına büyük bir gayretle çalışmaktadır.” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, Hacılar halkıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, Hacılar halkının çalışkanlığına dikkat çekerek hayırseverlikte örnek olduğunu söyledi. Gecede konuşan Vali Gökmen Çiçek’de, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın Hacılar için gayretle çalıştığını belirterek, Hacılar insanın milli bir millet olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından gecede ilk olarak sanatçı Mustafa Örs, müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluğu ekibi Hacılar halkına unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçılar Urfa yöresine ait eserleri seslendirirken, Urfa türkülerinin yankılandığı Hacılar’da vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Birlik ve Beraberlik Gecesi’nde Hacılar halkıyla bir araya gelen ünlü sanatçı İsmail Altunsaray’da unutulmaz bir gece yaşattı. Usta sanatçı Neşet Ertaş’ında türkülerini seslendiren Altunsaray, Hacılar’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.