İYİ Parti Kayseri 'yol' gösterdi

İyi Partili Kazım Yücel, ana artellerdeki gereksiz ışıklara tepki gösterirken, 24 saat boyunca trafik akışının iki dakikada bir kesintiye uğradığını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, ana yollardaki trafik akışının sürekli trafik ışıkları ile kesilmesine tepki gösterdi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Yücel, çözüm önerilerini de sıraladı.

ARAÇ OLMAYAN YOLLARDA GEREKSİZ DURMALAR YAPILMASIN

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesinin ana yola çıkış noktasında bir açıklama yapan Yücel, bu duruma dikkat çekti. Yücel, "Kayseri- Adana yolunun 20'nci kilometresinde Örenşehir Mahallesinin kavşağındayız. Buna benzen bir çok mahallede kavşağımız ve mahalle çıkışımız var. Buralarda şehirlerarası trafik sürekli akıyor. Trafik akarken her iki dakikada bir uzun yoldan gelen araçlar, kırmızı ışıkta bekliyor. Niye bekliyorlar diye baktık. Örenşehir ve benzeri mahallelerden araç çıkabilir diye sürekli kırmızı ışık yanıyor. Mahalleden çıkan araç da yok. Ama o tonajlı araçlar mecburen frenliyor, iki dakika bekliyor, havayı kirletiyor ve o tonajlı araçlar iki dakika sonra o araçlar kalkarken akaryakıt harcıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN BÜTÇESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAR

Yücel, "Sadece Örenşehir, Kayseri özelinde değil, Türkiye genelinde bu tür yerler çok fazla. Hesap ettiğinizde bu durum ortadan kalktığında Türkiye'nin bütçesine çok büyük katkı sağlanabilir. Madem bir mahalle var ve buradan günde 50-60 araç çıkıyor, o zaman köyün veya mahallenin çıkışına sarı çizgi koyabilirsin. O sarı çizgiye gelen araç tekerini koyunca anayoldaki araca 'dur' der. Sonra mahalleden gelen kaç araç varsa trafik akışı durur ve vatandaş güzergahına devam eder. Diyelim ki yayalar geldi ve yolda indi. Yayalar için de bir buton koyarsın ve trafik akışının iki dakikada bir kesilmesine izin vermezsin. Yolda inen vatandaş butona basar, araç akışı durur ve vatandaş geçişini yapar. Artık bunlara ülke genelinde hesap etmeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.

TASARRUFU HEP VATANDAŞTAN BEKLİYORSUNUZ

Yücel, " Tasarrufu hep vatandaştan ve vatandaşın cebinden bekliyorsunuz. Ama devlet olarak bununla ilgili bir çalışma yapmıyorsunuz. Bu anlamda günlük akaryakıt müsrifliğimizi çarptığımızda çok hayal edemeyeceğimiz bir rakamla karşılaşacaksınız. Tabi bir de ortaya çıkan hava kirliliği var. Günde 50-60 araç için, günde belki 50-60 yaya için bu trafik akışını 24 saat durduruyorsunuz. Bunun çözüme kavuşturulması gerekiyor" diyerek sözlerini bitirdi.