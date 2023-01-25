Son Dakika

İYİ Parti Kayseri 'yol' gösterdi

GÜNDEM 25.01.2023, 08:45
İYİ Parti Kayseri 'yol' gösterdi

İyi Partili Kazım Yücel, ana artellerdeki gereksiz ışıklara tepki gösterirken, 24 saat boyunca trafik akışının iki dakikada bir kesintiye uğradığını belirtti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, ana yollardaki trafik akışının sürekli trafik ışıkları ile kesilmesine tepki gösterdi. Bu durumun sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Yücel,  çözüm önerilerini de sıraladı.

ARAÇ OLMAYAN YOLLARDA GEREKSİZ DURMALAR YAPILMASIN

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesinin ana yola çıkış noktasında bir açıklama yapan Yücel, bu duruma dikkat çekti. Yücel, "Kayseri- Adana yolunun 20'nci kilometresinde Örenşehir Mahallesinin kavşağındayız. Buna benzen bir çok mahallede kavşağımız ve mahalle çıkışımız var. Buralarda şehirlerarası trafik sürekli akıyor.  Trafik akarken her iki dakikada bir uzun yoldan gelen araçlar, kırmızı ışıkta bekliyor. Niye bekliyorlar diye baktık. Örenşehir ve benzeri mahallelerden araç çıkabilir diye sürekli kırmızı ışık yanıyor. Mahalleden çıkan araç da yok. Ama o tonajlı araçlar mecburen frenliyor, iki dakika bekliyor, havayı kirletiyor ve o tonajlı araçlar iki dakika sonra o araçlar kalkarken akaryakıt harcıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN BÜTÇESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAR

Yücel, "Sadece Örenşehir, Kayseri özelinde değil, Türkiye genelinde bu tür yerler çok fazla. Hesap ettiğinizde bu durum ortadan kalktığında Türkiye'nin bütçesine çok büyük katkı sağlanabilir. Madem bir mahalle var ve buradan günde 50-60 araç çıkıyor, o zaman köyün veya mahallenin çıkışına sarı çizgi koyabilirsin. O sarı çizgiye gelen araç tekerini koyunca anayoldaki araca 'dur' der.  Sonra mahalleden gelen kaç araç varsa trafik akışı durur ve vatandaş güzergahına devam eder. Diyelim ki yayalar geldi ve yolda indi. Yayalar için de bir buton koyarsın ve trafik akışının iki dakikada bir kesilmesine izin vermezsin. Yolda inen vatandaş butona basar, araç akışı durur ve vatandaş geçişini yapar. Artık bunlara ülke genelinde hesap etmeniz gerekiyor" şeklinde konuştu.

TASARRUFU HEP VATANDAŞTAN BEKLİYORSUNUZ

Yücel, " Tasarrufu hep vatandaştan ve vatandaşın cebinden bekliyorsunuz. Ama devlet olarak bununla ilgili bir çalışma yapmıyorsunuz. Bu anlamda günlük akaryakıt müsrifliğimizi çarptığımızda çok hayal edemeyeceğimiz bir rakamla karşılaşacaksınız. Tabi bir de ortaya çıkan hava kirliliği var. Günde 50-60 araç için, günde belki 50-60 yaya için bu trafik akışını 24 saat durduruyorsunuz. Bunun çözüme kavuşturulması gerekiyor" diyerek sözlerini bitirdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6