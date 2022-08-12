İYİ Parti Kayseri'den 'tramvay' isyanı

İyi Partili Kazım Yücel, Talas tramvay hattının planlama hatası nedeniyle hizmet vermemesine tepki gösterdi. Furkan Doğa Yurdu önünde yeniden inşaatın başlamasıyla vatandaşa eziyet edildiğini belirten Yücel, planla hatasının yapıldığını söyledi. Yücel, Kayserililere çile yaşatıldığını vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Talas Tramvay hattı seferlerinin plansız ve programsız bir şekilde yapılan çalışmalar sonucunda hizmet vermemesini eleştirdi. Furkan Doğan Yurdu önünde bir kez daha başlatılan inşaat çalışmaları önünde bir açıklama yapan Yücel, "365 gün sonra Furkan Doğan Yurdu'nun hemen önünden yine sizlere sesleniyoruz.Burada yine hummalı bir çalışma var. Yine plansızlık yine bir öngörüsüzlük bu konu ile ilgili bir tecrübesizlik ortada. Geçen yıl tramvay hattını alan yetkililer sizlere sesleniyorum. Eğer teslim aldığınızda gerçekten kontrolleri yapıp teslim aldıysanız burası bir yıl sonra neden çöktü? Bu işleri yapan müteahhitlerin hiç mi sorumluluğu yok? Buradaki vatandaşlar her yıl şikayetlerini tekrar tekrar dile getirmek zorunda mı?" diye sordu.

REZİLLİK ORTADA

İyi Partili Kazım Yücel, "Bakın Kayseri meydanından üniversiteye giden tramvay hattı durdu. Vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşıyor, toplu ulaşımda sıkıntı var. Sürekli ilave tramvay hattı açıklamaları ile bu konunun gerçek manada masaya yatırılmadığı ortaya çıkıyor. Hulusi Akar Bulvarının yapıldığı dönemi hatırlayın ve o dönemde tramvay hatlarının konulacağını sizler söylemiştiniz. Bugün aktarma hattının olduğu yerde rezillik ortada. Zemin çökmüş. Bunlarla ilgili Kayseri'nin parasını heba etmeniz içimizi sızlatıyor. Aşağı yukarı burada 1 aydır bir çalışma var. 2- 2,5 ay daha süreceği konuşuluyor. Yazık bu Kayseri'ye." dedi.

KILI KIRK YARMANIZ GEREKİRDİ

Eleştirilerini sürdüren Yücel, "Değerli başkanlar aldığımız yetkililerle "Biz bu işi biliyoruz, planlamayı biliyoruz, ne var bunlarda" diyorsunuz ya, çok şey var bunlarda. Hulusi Akar Bulvarını planladığınızda bu tramvay hattı var. Geçen yıl siz bu tramvay hattını döşerken zemin etütlerini yapmayan, kontrolleri yapmayan arkadaşların kabahatleri var. Bugün bunların ikinci kez gündeme gelmiş olması vatandaşların şikayetlerini sürekli bize iletmesine neden oluyor. Burası Kayseri'nin en işlek noktası. Eğer burada bir planlama yapılacak, bu da hayata geçirilecekse kılı kırk yarıp her şeye dikkat etmeniz gerekirdi. Bakın buraya yaptığınız alt geçitte bir araç sıkışsa veya kaza yapsa ikinci aracın geçemeyeceği darlıkta bir alt geçit yapmışsınız. İnanın neresinden tutsak elimizde kalıyor." şeklinde konuştu.