İBB'den Zonguldak'a destek

İBB’nin katkılarıyla inşa edilen ‘Kastamonu Daday Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’ açıldıZONGULDAK (İGFA) - İBB’nin katkılarıyla inşa edilen ‘Kastamonu Daday Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan İmamoğlu, hakkında verilen kararlar, açılan soruşturmalar ve hazırlanan iddianamelere tepki göstererek, “Bu tam da iflas etmiş bir esnafın veresiye defterini karıştırması gibi. Karıştırmaya siz devam edin. Siz, batıksınız batık. Ama bu milleti batıramayacaksınız” dedi.

İktidar kanadının ana gündem maddelerinin İstanbul ve kendisi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Bu millet, seçim gecesi gereğini yapsın, bak bakalım bugün bu lafları edenler, göze girmeye çalışanlar, nasıl bir gecede kalıp değiştirecekler, boyut değiştirecekler. O iri iri cümleleri kullananların nasıl kağıttan kaplan oldukları ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.