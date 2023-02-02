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Hürjet'in motoru çalıştı... Sıra uçuşta!
GÜNDEM 02.02.2023, 11:49
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Hürjet'in motorunun çalıştırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hürjet'in motorunun çalıştırıldığını açıkladı.
Demir paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayınımızın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı. Artık sıra uçuşta!" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1621059742738321408
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