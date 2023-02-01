Bingöl’de ticari taksi ile otomobilin çarpıştı: 3 yaralı

Bingöl'de Ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl'de merkez Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Furkan Erkuş’un yönetimindeki 12 T 0019 plakalı taksi ile Tekin Kırkören yönetimindeki 16 HE 746 plakalı otomobil çarpıştı.

Kırkören’in kullandığı otomobil daha sonra aydınlatma direğine vurdu.

Kazada sürücüler ile taksideki 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.