Antalya'da zeytin özel koruma altında

Turizmin başkenti, lezzetin kaynağı Antalya’da gastronomi coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Michelin yıldızlı ve ünlü şeflerinin şovlarına, panellere, konserlere ev sahipliği yapan I. Uluslararası Food Fest Antalya’nın ikinci günü, Antalya’nın 15 coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan “Tavşan Yüreği Zeytini” için düzenlenen hasat etkinliğiyle başladı.ANTALYA (İGFA) - Zeytin hasadında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, zeytinin tarih boyunca kutsallığın, bereketin, bilgeliğin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Buna rağmen günümüzde zeytinin kömüre, madene veya ranta tercih edilmesini anlamak mümkün değildir. Biz her ne olursa olsun bulunduğumuz Zeytinpark’a da sahip çıktığımız gibi her bir zeytin ağacımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen I. Uluslararası Food Fest Antalya, büyük bir coşkuyla devam ediyor. Yerel gıdaya sahip çıkmak amacıyla, “Sürdürülebilirlik, Biyoçeşitlilik & Yerel Ürünlerin Desteklenmesi” temasıyla düzenlenen festival birbirinden renkli etkinliğe sahne oluyor. Uluslararası Food Fest Antalya’da dünyadan ve Türkiye’den ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, sektörün farklı alanlarındaki profesyonelleri, yeme içme sektöründeki işletmeciler bir araya geliyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 23 Eylül’de resmi açılışını yaptığı uluslararası festival, ikinci güne Antalya Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı etkinliğiyle başladı. Antalya’nın 15 coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan “Tavşan Yüreği Zeytini Hasadı”nda konuşan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerli ve yabancı birçok konuğun ve halkın gösterdiği yoğun ilgi ve katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Festivalin ikinci gün etkinliğini Zeytinpark’tan başlattıklarına dikkat çeken Başkan Muhittin Böcek, sofraların vazgeçilmezi zeytinin tarih boyunca sağlığın, şifanın, barışın, birlikteliğin, kutsallığın, bereketin, bilgeliğin simgesi olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

“HER BİR ZEYTİN AĞACIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Kısacası faydaları saymakla bitmeyen zeytinin binlerce yıldır değeri anlaşılmış ve korumaya özen gösterilmiştir. Buna rağmen günümüzde zeytinin kömüre, madene veya ranta tercih edilmesini anlamak mümkün değildir. Biz, her ne olursa olsun bulunduğumuz Zeytinpark’a da sahip çıktığımız gibi her bir zeytin ağacımıza, tüm doğal değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

20 BİN ZEYTİN AĞACININ YUVASI DÜNYADA 9. SIRADA

Zeytinpark’ın 2 bin 630 dönüm ile ülkemizde şehir merkezindeki en büyük yeşil alan olduğunu, dünyada da bu özelliği ile 9’uncu sırada yer aldığını vurgulayan Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi: “Alan içerisindeki 26 bin ağacın yaklaşık 20 bini zeytin ağacıdır. Ayrıca kentimizin önemli bir karbon yutağıdır. İşte bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yılında Antalya Ticaret Borsası ile yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında Zeytinpark’ımıza hayat veriyoruz. Hak ettiği değeri görmesi ve daha iyi korunabilmesi için çalışmalar yürütüyoruz.”

“BU HASAT ZEYTİNİ CANI PAHASINA KORUYANLAR ADINA”

Sadece Antalya’ya özgü olan ve Zeytinpark’ta da yetişen ‘Tavşan Yüreği Zeytini’ için “Antalya’mızın önemli bir coğrafi işaretli ürünü ve önemli bir değerimizdir” diyen Başkan Muhittin Böcek, ürünün tescillenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm zeytin üreticilerimiz, çiftçilerimiz adına, tarladan sofraya gastronomi sektörü için emek verenler adına, zeytinin değerini bilen ve canı pahasına koruyan çevre dostlarımız adına bu hasadı yapıyoruz. Hasadımızın hayırlı olmasını, tüm zeytin ve zeytinyağı üreticilerimize emeklerinin karşılığını alacakları bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum.”

GASTRONOMİYE IŞIK TUTAN SOHBETLER

Yerli ve yabancı konukları ağırlayan festival, alanında uzman isimlerin katıldığı panel ve söyleşilere ev sahipliği yaparak, gastronomi, turizm ve ekonomi dünyasına ışık tutuyor. Festivalin birinci gününde Ceyda Düvenci Sunumu ile Antalya Mutfağı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın sunduğu Meslek Örgütlerinin Yerel Yemeklere ve Tarıma Bakış Açısı, Dilara Koçak’ın konuk olduğu Sürdürülebilir Yaşam için Sürdürülebilir Beslenme, ülkemizin önemli turizm temsilcilerinin katıldığı STK’ların Sürdürülebilir Turizm ve Gastronomi Politikaları, Sahrap Soysal’ın konuk olduğu Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytinli Tarifler ve gastronomi sektörünün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği Şeflerin Yerel Mutfağın Tanıtımında Etkisi başlıklı panel ve söyleşiler ilgiyle takip edildi.

YEREL GIDAYLA MICHELIN YILDIZLI ŞOVLAR

Festival, panel ve söyleşilerin yanı sıra ünlü şeflerin yerel ürünlerle yaptıkları şovlara, keyifli konserlere de sahne oluyor. Dünya çapında tanınan René Frank, Merlin Labron-Johnson gibi usta şeflerin yaptığı workshop’lar festivalin ilk gününe ayrı bir renk kattı. Ünlü şeflerin şovları konuklar tarafından ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı. Karaalioğlu Parkı içinde kurulan festival alanı ziyaretçi akınına uğrarken, lezzet tutkunları Antalya’nın yerel ürünlerinin yer aldığı stantlardaki farklı lezzetlerin tadına baktı.

Akşam saatlerinde ise ünlü şarkıcı Tuğba Yurt’un verdiği konserle gastronomi coşkusu tüm Antalya’yı sardı. Konseri izleyen konuklar ve Antalyalı yurttaşlar şarkılara eşlik edip, eğlence dolu saatler geçirdiler.

AKŞAMLAR KONSERLE RENKLENİYOR

Zeytin hasadıyla başlayan ve büyük bir coşkuyla devam eden festivalin ikinci gününde de panel, söyleşi ve workshop’lar devam edecek. Luigi Taglienti Joann Artieda, Arda Türkmen, Jenő Rácz, Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine Ataman, Murat Atay, Ömür Akkor, Nursel Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal gibi ünlü isimlerin katılacağı workshop ve söyleşilerin ardından akşam sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle festival coşkusu doruğa ulaşacak.

DÜNYA ŞEFLERİ SAKLI LEZZETLERİN İZİNDE

Festivalin son günü (25 Eylül Pazar) ise İpek Kozasından Portkal Çiçeği Broşu Yapımı etkinliğinin yanı sıra gün boyunca ünlü şef Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planagumà Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshop’lar, çok sayıda panel ve söyleşi düzenlenecek. I. Uluslararası Food Fest Antalya, akşam saatlerinde düzenlenecek Akustik Konser ile sona erecek.