Kocaeli'de gençler KO-MEK ile bir adım önde

Kocaeli'de yetişkin eğitiminde bir halk üniversitesi konumunda olan KO-MEK gençlerin de günlük hayatta ev becerilerini geliştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) geçtiğimiz dönem yaz tatilinde olduğu gibi bu yaz döneminde de ev becerileri kursunu hayata geçiriyor.

Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunan KO-MEK, eğitimin günlük hayatta da sürdürülebilmesi amacıyla farklı branşlarda Ev Becerileri Atölyesi açıyor.

Ücretsiz atölyelerde gençlere; Temel Mutfak Becerileri, Temel Dikiş Teknikleri, Temel Tamir Bakım Onarım Teknikleri, Temel İlk Yardım Eğitimi, Yabancı Dil, Müzik, Resim, Drama, İşaret Dili, Güzel Konuşa, Kodlama, Beden Dili, Takı-Örgü branşlarında eğitimlerin verileceği açıklandı.

EĞİTİM DÖNEMİ; 27 HAZİRAN-29 TEMMUZ

Halk Üniversitesi kimliği ile Kocaeli’ndeki yetişkin eğitimi alanında marka haline gelen KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesi ile genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler kazandıracak.

Atölyeden 10-18 yaş arasındaki kursiyerler yararlanacak. Eğitimler 27 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında hafta içi beş gün 10.00-15.00 arasında verilecek. Eğitimler paket halinde verilecek, iki branş zorunlu diğer branş seçmeli ders olarak uygulanacak.

Öte yandan bu amaçla kurulacak Ev Becerileri Atölyesine Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Yabancı Dil, Müzik, Resim ve Drama dersleri, alanında uzman usta öğreticiler tarafından verileceği öğrenildi.