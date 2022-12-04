Bursa İnegöl'de 3 Aralık'a 'özel' kutlama

Bursa'da İnegöl Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü özel bir etkinlikle kutladı. Düzenlediği kampanyada 6 engelli öğrenciye akülü engelli aracı teslim edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinde 03 Aralık Dünya Engelliler Günü büyük bir coşku ile kutlandı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da beraberindeki heyetle birlikte katıldığı programda, engelli bireylerin müzik atölyesi çalışmaları, galoş atölyesi çalışmaları ve el sanatları atölyesi çalışmaları yerinde incelendi.

Müzik atölyesi çalışmaları kapsamında hazırlanan enstrüman yapımı ve dans gösterileri büyük beğeni topladı. Yine İnegöl Belediyesi’nin bu özel gün kapsamında düzenlediği kampanya neticesinde 6 engelli öğrenciye akülü engelli aracı bu özel programda teslim edildi.

ÖĞRENCİLER ÖNCE EL BECERİLERİNİ SERGİLEDİ

Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezinin atölye çalışmalarıyla başlayan programda, öğrencilerin atık ve yardımcı diğer malzemelerden faydalanarak hazırladığı müzik aletleri yapımı büyük ilgi gördü. Engelli öğrenciler bu atölyede; Kastanyet, Davul, Marakas, El Davulu, Kazoo1 (rula) ve Kazoo2 (tahta) gibi müzik aletleri yaparak önce el becerisini hünerlerini sergiledi. Daha sonra aynı şekilde el sanatları atölyesi ve galoş atölyesi gezilerek incelendi.

Atölye ziyaretleri sonrası bu defa yeteneklerini sahnede göstermek için sahneye çıkan engelli öğrencilerin farklı yörelere ait müziklerdeki dans gösterileri, izleyenleri adeta mest etti. Belediye Başkanı Alper Taban ve beraberindeki protokol üyeleri de engelli öğrencilerin ısrarları üzerine oyun havaları eşliğindeki eğlenceye dahil oldu. Keyifli anların yaşandığı 03 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama programında, günün anısına pasta kesimi de gerçekleştirildi.

6 ÖĞRENCİYE ENGELLİ ARACI TESLİM EDİLDİ

Programda, İnegöl Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla başlattığı “Bir Mavi Kapak, Bir Mutlu Hayat” kampanyası kapsamında engelli öğrencilere akülü engelli araçlarının teslimi de yapıldı. Kasım ayında başlatılan kampanya ile vatandaşlara, öğrencilere ve okullara çağrıda bulunulmuştu. Özellikle öğrencilerin ve okulların ciddi katkıları ile hedeflenen 5 engelli aracı yerine 6 araç alındı. Engelli öğrenciler, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü programında araçlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.