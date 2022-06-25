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Genç pedal Türkiye üçüncüsü oldu
SPOR 25.06.2022, 14:41
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Halil İbrahim Doğan, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda 3.’lük elde etti.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Halil İbrahim Doğan, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası U23 Erkekler kategorisi zaman karşı yol yarışında 3.’lük elde etti. Gaziantep’te gerçekleştirilen şampiyona kıyasıya mücadeleye sahne olurken, genç sporcu birinciliği saniyeler farkla kaçırdı. Türkiye’nin çeşitli illerinden toplam 400 sporcunun katılım sağladığı yarışlar, 26 Haziran Pazar günü sona erecek.
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