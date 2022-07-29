Zorluoğlu’ndan Arsin İçme Suyu inşaatı şantiyesine ziyaret

Arsin İçme Suyu ve Arıtma Tesisi şantiyesini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, “3 ilçede toplam 42 mahalleye temiz içme suyu sağlayacağız” dedi

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi dev altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Arsin ilçesinin yıllardır devam eden içme suyu problemini ortadan kaldıracak olan Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şantiye binasında yüklenici firma yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı.

PROJENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Seda Beşir, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, AK Parti Arsin İlçe Başkanı Tolga Şengül, Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ Genel Müdürlüğü ile İLBANK Trabzon Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve yüklenici firma görevlilerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, projenin önemine dikkat çekti.

GÜRSOY: “EN BÜYÜK ARZUMUZ”

Arsin halkının yıllardır bu projenin bitmesini arzuladığını ifade eden Başkan Gürsoy, “Trabzon’un içme suyu alanındaki en büyük projelerinden biri olan Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Çok uzun ve zor uğraşlar sonucunda TİSKİ ve İLBANK ortaklığıyla projemiz hayata geçiyor. İnşallah en kısa sürede yıllardır özlemini çektiğimiz memba kalitesinde suyu tüm ilçe halkımızla buluşturacağız. Bu projede emeği olan başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu olmak üzere, İLBANK ve TİSKİ Genel Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

3 İLÇE 42 MAHALEYE SU SAĞLAYACAK

İlçelerin kronik hale gelmiş içme suyu sorunlarını teker teker çözüme kavuşturduklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Sağlıklı içme suyu sorunu olan ilçelerimizden biri de Arsin’di. Şimdi bu projeyle birlikte ilçemize uzun yıllar hizmet edecek bir içme suyu tesisi kazandırmış olacağız. Yaklaşık 400 milyon TL gibi büyük bir bütçeyle birlikte Arsin’in 32, Araklı’nın 7 ve Yomra’nın 3 mahallesi olmak üzere toplam 42 mahallemize sağlıklı bir içme suyu kavuşturacağız.

PROJE DE 2 MİKRO HES DE VAR

Başkan Zorluoğlu, “İş kapsamında bugüne kadar; 70 kilometrelik içme suyu hattının imalatı tamamlandı. 16 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattı için çalışmalar devam ediyor. 2 maslak, 20 tahliye odası, 25 adet vantuz odası ve farklı ebatlardaki 7 adet içme suyu deposunun da yapımı tamamlandı. 263 lt/sn kapasiteli arıtma tesisinin yapımıda hızla devam ediyor. Proje kapsamında ayrıca 497 KW ve 286 KW kapasiteli, yıllık toplam getirisi yaklaşık 20 milyon TL olacak 2 adet mikro HES yapılacak” diye konuştu.