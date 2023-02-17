Zeytin ağaçlarına ilk can suyunu depremzedeli çocuklar verdi

Beylikdüzü Belediyesi’nin Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay’da kurduğu çadır kentte peyzaj düzenlemeleri de başladı.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Beylikdüzü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay’da tam donanımlı bir çadır kent kuran Beylikdüzü Belediyesi,alanın peyzaj düzenlemelerine başladı.

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 50 adet zeytin ağacının ilk etapta10 tanesinin dikimi, çadır kentte yaşayan çocuklar tarafından yapıldı.

Zeytin ağaçlarına ilk can suyunu veren afetzede çocuklar oldukça heyecanlıve mutlu anlaryaşadı. Dayanışma ve Dostluk Parkı adı verilecek alanda ağaç dikiminin yanı sıra gerekli peyzaj düzenlemeleri de belediye ekipleri tarafından hummalı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

ÇALIK: DİKTİĞİMİZ ZEYTİN AĞAÇLARI YAŞAMI VE UMUTLARI FİLİZLENDİRECEK

İlk etapta 10 adet zeytin ağacının çadır kentte toprakla buluştuğunu ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Adaletin, sağlığın, bilgeliğin, barışın ve yeniden doğuşun simgesi olan, farklı birçok kültürde kutsal kabul edilen zeytin ağaçları Hatay İskenderun’da bulunan çadır kentte yaşam buluyor. Beylikdüzü Belediyesi olarak doğaya ve canlılara her anlamda değer veriyoruz.Dayanışma ve Dostluk Parkı adı vereceğimizalanda en değerli ve anlamlı ağaçlardan biri olan zeytin ağaçlarını toprakla buluşturduk. Diktiğimiz zeytin ağaçları yaşamı ve umutları filizlendirecek; çocuklara ve afetzedelere nefes olacak” diye konuştu.