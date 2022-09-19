Zaferin 846. yılında muhteşem kutlama

Anadolu’ya Türk mührünün vurulduğu Miryokefalon Zaferi'nin 846. yıldönümü muhteşem bir törenle kutlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi işbirliğinde düzenlenen kutlama programı 846 yıl önce savaşın yaşandığı Çivril ilçesindeki Kufi Çayı yakınlarında yapıldı.DENİZLİ (İGFA) - 846 yıl önce Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleşen Miryokefalon Savaşı’nın yıldönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi işbirliği ile düzenlenen program 17 Eylül 1176’da savaşın gerçekleştiği Çivril ilçesindeki Kufi Çayı yakınlarında yapıldı. Etkinliğe, Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, BBP Denizli İl Başkanı İsmail Karateke, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halit Ertuğrul, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çivril Cumhuriyet Meydanı’nda, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çivril Belediyesi çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerin günün önemine dair şiir okuduğu kutlama programı daha sonra savaşın yaşandığı Kufi Çayı yakınlarında devam etti. Burada ise saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu.

1176 Derneği Başkanı Doç. Dr. İbrahim Balık törenin açılış konuşmasında tarihi zafer ve yeni kurulan 1176 Derneği hakkında bilgi verdi. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ise, Büyükşehir Belediye Meclisi ve Çivril Belediye Meclisi'nin 17 Eylül'ü Miryokefalon Zaferi Kutlama Günü olmasıyla ilgili karar aldığını hatırlatarak, "Bu zaferin de aynı Malazgirt Zaferi, Çanakkale Zaferi gibi kutlama merasimlerinin yapılması gerekiyordu. Çok şükür Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kutlama programları düzenlemeye başladık. 1176’ta yaşanan büyük zaferin ardından bu topraklar kıyamet kopana kadar Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, 846 yıl önce yaşanan savaşın hak ile batılın bir mücadelesi olduğunu ifade ederek, "Hamdolsun hak burada galip gelmiş. İkinci Malazgirt Savaşı diye adlandırılan Miryokefalon Savaşı tam 846 yıl önce burada gerçekleşmiş. Bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak, ecdadımızın geçmişte yaptığı mücadele ve fedakârlıklar sonucudur. Bugün bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor, bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor" dedi. 17 Eylül’ün Miryokefalon Zaferi olarak kutlanması için Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin karar aldığını anımsatan Başkan Zolan, “İnsanlarımızın bu savaşın anlamını bilmesi, bu vatanın bedelinin nerede ödendiğini öğrenmesi gerekiyor” dedi. Kazıkbeli, Miryokefalon ve İstiklal Mücadelesinde Türk topraklarına haçlı seferlerinin düzenlendiğini anlatan Başkan Zolan, “Hak ile batılın mücadelesi ilelebet devam edecek. Uyanık olmamız gerekiyor. Sadece savaş meydanlarında değil başka yöntemlerle de saldırılarla karşı karşıyayız. Biz değerlerimize sahip çıkarsak, çocuklarımıza bunu aktarırsak bu topraklar hep Türk yurdu olarak kalmaya devam edecektir" diye konuştu.

Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise, Ağustos’un şanlı Türk tarihi açısından zaferlerle dolu bir ay olduğunu belirterek, “Bu ayda ecdadımız, Anadolu’yu yurt edinme, gönül coğrafyamızda adaleti, barışı, huzuru ve refahı egemen kılma açısından büyük zaferlere imza atmıştır. Ne mutlu bize ki hiçbir zaman bizi mahcup etmeyecek, başımızı yere eğdirmeyecek şanlı ve güzel işler yapan ecdadın torunlarıyız" dedi. Özkan sözlerine şöyle devam etti: "Ecdadımız geçtiği bütün coğrafyalarda adaleti ve barışı egemen kıldı. Bütün insanlık için gönül coğrafyamızda mağdurlar, mazlumlar için her daim hayrı ve güzelliği istedi."

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterileri yapıldı. Cirit oyunlarının oynandığı, okçuluk, minder güreşi gösterileri ile trap atışlarının yapıldığı program büyük ilgi topladı. Kutlama programının gecesinde ise yoğun bir katılımla Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde meşalelerle zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve Çivril Belediyesi Halk Oyunları gösterisinin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın verdiği Kahramanlık Türküleri Konseri ile son buldu.