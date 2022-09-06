Zafer Kafilesi Alaşehir’de coşkuyla karşılandı

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yürüyüşü’nde kafile Kocatepe’den İzmir'e yürüyüşünü sürdürüyor. Körez köyünden yola çıkan yürüyüşçüler iki günde toplam 28 kilometre yürüyerek Kula üzerinden Alaşehir’e vardı. Yürüyüşçüleri Killik köyünde Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve vatandaşlar karşıladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı nedeniyle düzenlediği etkinlikler kapsamında Afyon Kocatepe’den yola çıkan Zafer Kafilesi adım adım hedefe yaklaşıyor. 3 Eylül akşamı Kula Kent Ormanı’nda kamp kuran kafile, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fevzi Çakmak’ın “Büyük Taarruz Sürecinde Batı Cephesi ve İsmet Paşa” konulu tarih söyleşisine katıldı. Kafile 4 Eylül sabahı düzenlenen Kula’nın kurtuluş günü törenlerine de renk kattı. İlçe merkezinde düzenlenen zafer kortejine katılan yürüyüşçüler, 100 metrelik Türk bayrağını Kulalılarla birlikte taşıdı.

Kula-İzmir tek yürek Kula’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılını kasaba halkıyla birlikte kutlayan kafile, Alaşehir etabı öncesi Killik Şehitliğini ziyaret etti. Afyon, Kütahya, Uşak etaplarını tamamlayan yürüyüşçüleri Manisa Killik köyünde Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve yöre halkı karşıladı. Yürüyüşçülere gözleme, ayran, buzlu limonata ve Alaşehir üzümü ikram edildi.

Alaşehir’de belediye başkanı karşıladı Killik köyünden ilçe merkezine kadar kafileyle birlikte yürüyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Anadolu’nun kurtuluşunun yüzüncü yılında Kocatepe’den İzmir’e yürüyen Zafer Yolu kafilesini Alaşehir’de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, aynı salkımın taneleri olarak nitelediği Alaşehir ve İzmir’in kurtuluş gününü kutladı.

Kurtuluş coşkusunu 100 yıl önce olduğu gibi hep aynı gurur ve kıvançla yaşadıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde İzmir’e doğru yürümeye devam ediyoruz. 9 Eylül’de güzel kentimize kavuşacağız. Kurtuluşun yüzüncü yılında vatanın ve ulusun bağımsızlığını bizlere miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyoruz.” diye konuştu.

Muhtarlar sahneye çıktı Akşam saatlerinde Alaşehir Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde sahnelenen “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali” isimli oyunu izleyen yürüyüş kafilesi bugün Kabazlı’dan Salihli’ye yürüyecek.