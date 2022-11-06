Zafer Halk Oyunları'nda 'Gültaş' yeniden başkan

Bursa'da olağanüstü genel kurula giden Zafer Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nde, Rıdvan Gültaş oy birliğiyle derneğin yeni başkanı oldu.BURSA (İGFA) - 1962 yılında Bursa’da; Türk ve Balkanların zengin kültür değerlerini araştırmak, bu değerleri gün ışığına çıkararak yöresel özelliklerinden uzaklaşmadan yaşatıp yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile kurulan Zafer Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Olağanüstü Genel Kurulu, dernek binasında gerçekleştirildi.

Üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Olağanüstü genel kurulda daha sonra faaliyet raporu ile gelir-gider tabloları okunup ve üyelerin onayına sunuldu. Son olarak da açık oylama şeklinde gerçekleştirilen seçime geçildi. Seçimde, genel kurula katılım sağlayan üyelerin oy birliğiyle Rıdvan Gültaş, 2015-2016 döneminden sonra ikinci kez Zafer Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nde başkanlığa seçildi.

Seçimin ardından konuşan Zafer Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Gültaş, derneği eski ve yeni tüm üyelerimiz ve yöneticilerimizle birlikte geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Rıdvan Gültaş’ın başkanlığındaki yönetim seçilen üyelerin yaptığı görev bölümüne göre Kadir Güler Başkan Yardımcısı , Yasin Doğru Genel Sekreter, Sedat Akyapak Sayman-Muhasip, Yasemin Özmeriç Halkoyunları ve Eğitim Sorumlusu, Betül Aköz Halkla İlişkiler Sorumlusu olurken, Adem Erdönmez Lokal Amiri oldu.