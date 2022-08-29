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Zafer coşkusu başladı
Yerel 29.08.2022, 12:30
Bu yıl 16. düzenlenen Büyük Zafer Koşusu Bölücek Mahallesinde başladı. koşuya katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sporculara başarılar diledi.KÜTAHYA (İGFA) - Bölücek Mahallesinde başlayan Büyük Zafer Koşusuna, Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, protokol üyeleri ilk startı verdi.
Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 5 kategoride yapılan Büyük Zafer Koşusu’nda tüm sporculara başarılar diledi.
Genç yaşlı tüm vatandaşların katıldığı Büyük Zafer Koşusu’nda sporcular kıyasıya birincilik kupası için kıyasıya yarıştılar.
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