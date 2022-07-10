Zabıtadan bayramda da fahiş fiyat denetimi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, kurban bayramı dolayısıyla ilgili bütün birimler tarafından gerekli tedbir ve çalışmaların yerine getirildiğini söyledi.

BİLECİK (İGFA) - Halkın kurban bayramını en güvenli ve sağlıklı şekilde geçirebilmesi amacıyla gerekli çalışmaların tamamlandığını kaydeden Bilecik Belediye Başkan V. Subaşı, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Asfaltlama çalışmalarıyla ilgili olarak özellikle ana arterlerde ulaşımı aksatacak kısımların kalmadığını hatırlatan Başkan V. Subaşı, ‘’Ertuğrulgazi Mahallesi ve diğer noktalarda altyapı çalışmasını tamamladığımız alanlardaki asfaltlama çalışmalarımızın büyük bir bölümünü tamamladık. Ekiplerimiz sahada kalan çalışmaları da tamamlıyorlar.’’’ İfadelerini kullandı.

‘’ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BAYRAM BOYUNCA GÖREVİ BAŞINDA OLACAK’’

Zabıta Müdürlüğü’nün bayrama yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’Ekiplerimiz belirli çalışma takvimi doğrultusunda başta gıda üretim yerleri olmak üzere halkımızın sağlık ve güvenliğini ilgilendiren tüm noktalarda gerekli denetim ve incelemeleri yapıyor. Bayram öncesi ve sonrasına kadar çalışanlarımız görevlerinin başında olacak.’’

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından cami bahçe ve çevrelerinde yıkama ve temizlik çalışması yapıldığını ifade eden Başkan V. Subaşı, Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesi gibi alanlarda da gerekli yıkama ve temizlik çalışmalarının yapıldığını kaydetti