Zabıta nefes aldırmıyor! Mikser ve servislere sıkı denetim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent genelindeki zincir marketlerden beton mikserlerine, hafriyat kamyonlarından okul servis araçlarına kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı; kent genelindeki zincir marketler, beton mikserlerinde bulunması zorunlu olan ekolojik kapak ve hafriyat kamyonları ile okul servis araçlarına yönelik rutin olarak gerçekleştirdiği denetimlere devam ediyor.

FİYAT FARKLARI VE GRAMAJLAR DENETLENDİ

Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelindeki zincir marketlerde haksız fiyat artışına karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler; ürün satış fiyat tarifesi ile yazar kasa fiyatlarını ve gramaj farklarını denetlerken, vatandaşlara da bilinçli alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tüketicilerin haklarını korumak için denetimlerini sürdüreceklerini belirten Zabıta Daire Başkanlığı 4. Şube Müdürü Hakan Halil Torun, “6502. Sayılı Tüketicinin Hakkının Koruması Kanunu’nun belediyeye verdiği yetkiler doğrultusunda; Tüketici Hakları Denetim Merkezi Amirliği olarak kent genelindeki zincir marketlerde etiketi olmayan ürün ve reyon-kasa arası fiyat uyuşmazlığı denetimi gerçekleştiriyoruz. Belediyemize gelen tüketici konulu şikâyetleri denetliyor ve çözüme kavuşturuyoruz” dedi.

BETON MİKSERLERE VE HAFRİYAT KAMYONLARINA SIKI DENETİM

Ankara Zabıtası, beton mikserlerinden yollara dökülen beton kalıntısı nedeniyle asfaltın zarar görmesi ve trafik güvenliği açısında oluşan risklere karşı beton mikserlere ve fazla yük taşıyan brandasız çalışan ve çamurlu tekerleklerle seyahat etmesi yasaklanan hafriyat kamyonlarına yönelik denetimlerini de artırdı.

Kurallara uygun şekilde trafiğe çıkmayan araç sürücülerine ve firmalara para cezası uygulandığını belirten Çevre Denetim Merkezi Amiri Yakup Aslan, çevre kirliliğine ve trafiği engelleyen beton artıklarına izin vermeyeceklerini belirterek, “Ankara sınırları içerisinde hazır beton taşıyan firmaların mikser araçlarının ekolojik kapak denetimini gerçekleştiriyoruz. Cadde ve sokaklarda seyir hâlindeki beton mikserlerinin içerisinden artık betonun asfalta ve zemine düşerek neden olduğu çevre kirliğinin önlenmesi maksadıyla beton mikserlere kapak takma zorunluluğu getirildi. Ekiplerimiz ilgili beton firmalarını denetliyor” diye konuştu.

OKUL SERVİS ARAÇLARI DA DENETLENDİ

Ankara Zabıtası ekipleri, öğrencilerin güven içinde okullarına ulaşımlarının sağlanması ve servis taşımacılığının disiplin altına alınması için kent genelinde hizmet veren okul servisi araçlarını da denetlemeye devam ediyor. Ankara Zabıtası 4. Şube Müdürü Hakan Halil Torun denetimlerle ilgili şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak okul servisi araçlarına yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Denetimlerimizde; araçların çalışma ruhsatlarını, okul servis araçlarının arka kısmında kırmızı ışıklı dur levhası, okul taşıtı levhası ve şeridi bulunmasına bakıyoruz. Ayrıca; dur levhasının öğrenci indirip ve bindirme esnasında yanıp yanmadığına, trafik ruhsatında belirtildiği kadar koltuk sayısının bulunmasına ve fazla yolcunun bulunmamasına, sürücünün kılık kıyafetinin düzgünlüğüne ve araç içerisinde sigara içmemesine bakıyoruz. Yine çok önemli olan; her öğrenci için emniyet kemeri bulundurması ve takılı olması, ilk ve orta öğretim öğrencileri için rehber öğretmen bulundurulması, ilk yardım çantası ve yangın söndürme cihazının bulundurulması gibi konuları denetliyoruz.”