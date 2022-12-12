Zabıta Eskişehir için yoğun mesai yaptı

Eskişehirlilerin huzuru, güvenliği ve sağlığı için 7/24 büyük bir özveriyle çalışan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2022 yılı içerisinde sorumluluk alanında bulunan pek çok konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi yetkililerince yapılan bilgilendirmede; Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin 2022 yılı içerisinde halkın huzur ve sağlığı için önemli çalışmalara imza attığı ifade edildi. Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilerle mücadele kapsamında toplam 357 dilenciye cezai işlem yapan zabıta ekipleri, dilencilikten elde edilen 22 bin 434 TL’nin kamuya aktarılmasını sağladı. Halk sağlığını tehdit eden ve vergisiz kazanç elde eden seyyar satıcılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 299 seyyar satıcı hakkında yasal işlem yapıldı.

Toplu taşıma araçlarının denetimini de gerçekleştiren ekipler, bu kapsamda yaklaşık 1936 aracı ilgili yönetmelikler kapsamında denetledi. Trafik Zabıta Amirliği ekipleri trafiğe kapalı alanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu, yayalaştırılan alanları kullanan 111 araç ve 403 motosiklet olmak üzere toplam 514 araç sahibi hakkında idari para cezası uyguladı. Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında, kamuya ait alanlar ile yaya yollarını işgal eden toplam 201 adet işletme hakkında idari para cezası uygulandı. Zabıta

Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan İlan Reklam Mühürleme Merkezi tarafından toplam 9 bin 980 adet el ilanı ve broşür mühürlenirken, bu kapsamda toplam 998 bin TL gelir elde edildi. Yıl içerisinde “ALO 153 Zabıta İhbar ve Şikâyet Hattı” ve belediyeye elektronik posta üzerinden ulaştırılan zabıta ile ilgili; toplamda 17 bin 869 ihbar ve şikâyetten Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren 11 bin 262’si ilgili birim ve kurumlara yönlendirildi.

Ekipler, kent merkezinde ve ilçelerde faaliyet gösteren iş yerlerini, ruhsat ve yönetmeliklere uygunluğu kapsamında denetledi. Zabıta personeli şehir hayatında güven ve huzuru sağlamak, halk sağlığını korumak, yaşanabilir temiz bir çevrenin sürekliliğine hizmet etmek adına; hafriyat araçlarının denetimi, iş yeri, inşaat işgaliyeleri, atık yağların kontrolü gibi denetimlerini de kesintisiz sürdürdü. Ekipler, Büyükşehir Belediyesine ait şehirlerarası otobüs terminali, hal ve kapalı pazarda vatandaşlardan gelen tüm talep ve şikâyetleride değerlenirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen özverili çalışmaları dolayısıyla zabıta ekiplerine teşekkür ederek, “Zabıta Dairemiz halkımızın memnuniyetini en üst seviyede tutarak bir taraftan rutin görev ve hizmetlerini yerine getirirken aynı zamanda vatandaşlarımızın talep ve şikâyetlerini de çözüme kavuşturmak için 2022 yılında da yoğun mesai harcadı. Haftanın yedi günü, 24 saat esasına göre özveriyle hizmet veren Zabıta Dairemizin dün olduğu gibi bugün de görevlerini yerine getirirken önceliği; şehir yaşamındaki huzuru sağlayarak, kıymetli hemşerilerimizin sağlığını ön planda tutmak, vatandaşlarımızdan gelen talep ile şikâyetleri yerinde ve zamanında sonuçlandırarak Türkiye’nin gözbebeği olan güzel Eskişehir’imizdeki örnek yaşam düzeninin devamlılığını sağlamaktır. 2023 yılında da ekiplerimiz çalışmalarına aynı titizlilik ve özenle devam edeceklerdir.” dedi.