Son Dakika

Zabıta Eskişehir için yoğun mesai yaptı

Yerel 12.12.2022, 09:15
Zabıta Eskişehir için yoğun mesai yaptı

Eskişehirlilerin huzuru, güvenliği ve sağlığı için 7/24 büyük bir özveriyle çalışan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 2022 yılı içerisinde sorumluluk alanında bulunan pek çok konuda önemli çalışmalar gerçekleştirdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi yetkililerince yapılan bilgilendirmede; Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin 2022 yılı içerisinde halkın huzur ve sağlığı için önemli çalışmalara imza attığı ifade edildi.  Vatandaşların duygularını istismar eden dilencilerle mücadele kapsamında toplam 357 dilenciye cezai işlem yapan zabıta ekipleri, dilencilikten elde edilen 22 bin 434 TL’nin kamuya aktarılmasını sağladı. Halk sağlığını tehdit eden ve vergisiz kazanç elde eden seyyar satıcılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 299 seyyar satıcı hakkında yasal işlem yapıldı.

Toplu taşıma araçlarının denetimini de gerçekleştiren ekipler,  bu kapsamda yaklaşık 1936 aracı ilgili yönetmelikler kapsamında denetledi. Trafik Zabıta Amirliği ekipleri trafiğe kapalı alanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu, yayalaştırılan alanları kullanan 111 araç ve 403 motosiklet olmak üzere toplam 514 araç sahibi hakkında idari para cezası uyguladı. Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında, kamuya ait alanlar ile yaya yollarını işgal eden toplam 201 adet işletme hakkında idari para cezası uygulandı. Zabıta

Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapan İlan Reklam Mühürleme Merkezi tarafından toplam 9 bin 980 adet el ilanı ve broşür mühürlenirken, bu kapsamda toplam 998 bin TL gelir elde edildi. Yıl içerisinde “ALO 153 Zabıta İhbar ve Şikâyet Hattı” ve belediyeye elektronik posta üzerinden ulaştırılan zabıta ile ilgili; toplamda 17 bin 869 ihbar ve şikâyetten Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren 11 bin 262’si ilgili birim ve kurumlara yönlendirildi. 

Ekipler, kent merkezinde ve ilçelerde faaliyet gösteren iş yerlerini, ruhsat ve yönetmeliklere uygunluğu kapsamında denetledi. Zabıta personeli şehir hayatında güven ve huzuru sağlamak, halk sağlığını korumak, yaşanabilir temiz bir çevrenin sürekliliğine hizmet etmek adına; hafriyat araçlarının denetimi, iş yeri, inşaat işgaliyeleri, atık yağların kontrolü gibi denetimlerini de kesintisiz sürdürdü. Ekipler, Büyükşehir Belediyesine ait şehirlerarası otobüs terminali, hal ve kapalı pazarda vatandaşlardan gelen tüm talep ve şikâyetleride değerlenirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen özverili çalışmaları dolayısıyla zabıta ekiplerine teşekkür ederek, “Zabıta Dairemiz halkımızın memnuniyetini en üst seviyede tutarak bir taraftan rutin görev ve hizmetlerini yerine getirirken aynı zamanda vatandaşlarımızın talep ve şikâyetlerini de çözüme kavuşturmak için 2022 yılında da yoğun mesai harcadı. Haftanın yedi günü, 24 saat esasına göre özveriyle hizmet veren Zabıta Dairemizin dün olduğu gibi bugün de görevlerini yerine getirirken önceliği; şehir yaşamındaki huzuru sağlayarak, kıymetli hemşerilerimizin sağlığını ön planda tutmak, vatandaşlarımızdan gelen talep ile şikâyetleri yerinde ve zamanında sonuçlandırarak Türkiye’nin gözbebeği olan güzel Eskişehir’imizdeki örnek yaşam düzeninin devamlılığını sağlamaktır. 2023 yılında da ekiplerimiz çalışmalarına aynı titizlilik ve özenle devam edeceklerdir.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4