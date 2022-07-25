Zabıta dilencilere göz açtırmıyor

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte çevre illerden geldiği tespit edilen dilenciler toplandı.

Zabıta karakoluna götürülerek üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunun ilgili maddesi gereğince yasal işlem uygulandı.

Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Hiçbir emek ve menfaat mukabili olmaksızın, başkalarından para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir. Bu süreçte vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyoruz" mesajı verdi.