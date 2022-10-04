Yüzde yüz elektrikli otobüs test sürüşünde

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşımada hizmet vermesi amacıyla test sürüşleri yapılan çevreci, yüzde yüz elektrikli otobüs hatlarda deneme seferlerine başladı. Yapılan sürüşlerde aracın performans değerleri ölçülerek fizibilite çalışması gerçekleştiriliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından şehrin ulaşım ağına eklenmesi planlanan çevreci, yüzde yüz elektrikli otobüsler için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda çeşitli firmaların üretimini gerçekleştirdiği elektrikli otobüsler belirli sürelerde şehir içi toplu taşımada teste tabi tutuluyor.

Rampa çekiş gücünden elektrik tüketimine, kilometre menzilinden, ses değerlerine, şarj sürelerinden, vatandaş memnuniyetine kadar çok sayıda kategoride teste tabi tutulan elektrikli otobüs, hatlarda yolcu taşımacılığı da yapıyor. Aracın performansını gözlemleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen öneri ve talepler ile memnuniyet ölçümünü de gerçekleştiriyor.

Yapılan deneme seferleri ile performans ölçümü yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüzde yüz elektrikli otobüs üreten farklı firmaların ürettiği test araçlarının belirli sürelerde kullanılacağını ve ortaya çıkan sonuçlara göre değerlendirme yapılacağını kaydettiler.Toplu taşımada elektrikli otobüs deneyimi yaşayan vatandaşlar da araçların sessizliği, çevreci ve konforlu olması nedeniyle çok beğendiklerini belirttiler.

Deneme sürüşleri, diğer firmaların üretimini gerçekleştirdiği elektrikli otobüsler ile ilerleyen günlerde devam edecek.