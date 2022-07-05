Yüreğir yatırımlarla sorunlarını çözüyor

Altyapıyı güçlendirecek projeleri hayata geçirmek için Adana’nın dört bir yanında yoğun çalışma gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Yüreğir ilçesinin de çehresini değiştiriyor.

ADANA (İGFA) - Yüreğir’de toplam 65 milyon lira tutarındaki yatırımla içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu projeleri gerçekleştiren ASKİ, uzun yıllardır çözülmeyen sorunları ortadan kaldırıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla Yüreğir’in sorunlarını çözmek ve halka kaliteli su ulaştırmak için harekete geçen ASKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından toplam 96 kilometrelik içme suyu hattı inşa edildi. Eski boruların yerine daha sağlıklı ve dayanıklı boruların döşemesinin yapıldığı çalışmalar sonucunda ilçeye kesintisiz su ulaşımı sağlandı.

Kent genelinde çalışmalarını titizlikle sürdüren Kanal – Yatırım Dairesi Başkanlığı ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, ilçeye toplam 65.195 metre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa etti. Özellikle su baskını yaşanan bölgelere müdahalede bulunan ASKİ ekipleri, yağmur suyu tahliyesinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladı.

TEK PROJE İLE 4 MAHALLENİN SU BASKINI SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İlçede yapılan çalışmalar dahilinde, yıllardır kuvvetli yağışlarda sel görüntüleri oluşan Serinevler, Selahattin Eyyubi, Tahsilli ve Dadaloğlu mahallelerinin sorunu da tek proje ile çözüme ulaştırıldı. 2800 metre uzunluğundaki hat sayesinde su baskınları son buldu.

YÜREĞİR’DE İKAMET EDEN VATANDAŞLAR İÇİN ABONE MERKEZLERİ AÇILDI

Yüreğir’e yapılan hizmetler kapsamında, vatandaşların ikamet ettikleri bölgelerde abonelik işlemlerini zamandan tasarruf ederek hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için 19 Mayıs Mahallesi ve Karşıyaka semtinde ASKİ Abone Merkezleri de faaliyete başladı.

Tüm projelerini hızlı kentleşme ve nüfus artışını göz önünde bulundurarak planlayan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, şehir genelinde altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürmeye devam edecek.