Yollar yenilendikçe, Samsun’un görünümü değişiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin TEKNOFEST çalışmaları kapsamında şehrin dört bir yanındaki çalışmaları gece-gündüz aralıksız devam ediyor. Atatürk Bulvarı’ da bu kapsamda yenileniyor. 40 bin ton asfalt dökülen yolun yatay işaretlemeleri yapılıyor.

SAMSUN (İGFA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Atatürk Bulvarı’ndaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karayolları Kavşağı ile Belediye Evleri Kavşağı arasındaki gidiş-geliş 18 kilometrelik yolun 9 kilometresi Cuma günü tamamlanıyor. Yolun kara bandını Cuma gününe kadar bitirmeyi hedefleyen ekipler, aynı şekilde deniz tarafında ki çalışmalara başlayacak.

Avrupa standartlarında asfaltla kaplanan yolda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından da çizgi çalışmaları yapılıyor. 40 bin ton asfalt dökülecek yolda yatay işaretleme ve el uygulaması çalışmaları yapılıyor. Kısım kısım kapatılan ve tamamlandıkça açılan yolda trafiğin aksamaması içinde ekipler yoğun mücadele veriyor.

Çalışmalarda, yol yüzeyinin konfor ve güvenliğini artırmak adına son teknoloji multiplex elektronik duyargalı, 12 metreye kadar tek parça halinde asfalt serebilen finişer makinesi, iki adet trimer asfalt kazıyıcı, 2 adet süpürge makinesi, 40 kamyon, 4 adet çift bandajlı asfalt silindiri, bir adet minicase makinesi ile 70 personel görev alıyor. Günde 1 kilometre asfalt serimi yapılıyor,