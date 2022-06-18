YKS’de bu yıl baraj uygulanmayacak

Milyonlarca üniversite adayının beklediği gün geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı. Milyonlarca aday bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için sınav salonlarında ter dökecek. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.ADIYAMAN SANAL HABER

ADIYAMAN (İGFA) - Üniversite adayı öğrencilerinin heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman Merkez ve ilçelerinde, okullarda hem de trafikte yoğunluk yaşandı.

Sınava giriş için gerekli belgeleri yanında bulunmayan öğrencilerin de yardımına polis ekipleri koştu. Bazı öğrenciler de sınav saatinden sonra salonlara geldiği için üniversite hayallerini bir yıl ertelemek zorunda kaldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

2022-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verilecek.

TYT adaylarının Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru için 165 dakika süreleri olacak.

81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak.

Her sınav merkezinde en az bir olmak üzere YKS'de 208 sınav merkezinde sadece engelli adaylar için toplam 309 bina ayrıldı. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

TYT'ye geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 aday başvurmuştu.