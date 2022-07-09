Yılların sorunlarını bir bir çözüyor; müjdeler art arda geliyor

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, rutin aralıklarla düzenlenen basın toplantısında yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. İmar alanında kökleşen sorunlara getirdikleri çözümleri paylaşan Başkan Çakın, kentin dört bir yanında yürütülen birbirinden özel projeleri de paylaştı.

UŞAK (İGFA) - Atatürk Mahallesi’nden Kemalöz Mahallesi’ne kadar birçok noktada yaşanan ve bazıları yirmi yılı aşan imar sorunları yeni dönemle birlikte tarihe karıştı. Belirli bölgelerde yapılaşmaya engel olan hava mania planı ile Kemalöz Mahallesi’nde 21 yıldır yaşanan imar sorununa değinen Çakın, Yunus Emre Kooperatifi, SSK Evleri ve 2. Etap Kentsel Dönüşüm gibi konulara yönelik atılan adımları anlatarak; imarda yeni bir dönemin hayata geçirildiğini kaydetti.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN KOLLAR SIVANDI

“Şehrimizin gelişimine paralel olarak imar planlarımızı yaparken, bir taraftan da geçmişten bugüne süregelen ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşadığı konularda elimizi taşın altına koyuyoruz.” diyen Başkan Çakın, “Elbette ki boş bir yeri planlamak, orayı yaşanılabilir bir hale getirmek son derece kolaydır. Ama geçmişte yapılmış planların, bu planlar öncesinde gerçekleşen çarpık yapılaşmaların ve altyapı problemleri gibi sıkıntılı durumların yaşandığı bölgelerde uygulama yapmak oldukça meşakkatlidir.” dedi.

HAVA MANİA PLANINDA İSTENEN REVİZE GELDİ

Uzun yıllardır uygulamada olan Uşak Havaalanı Mania Planı kapsamında imarda hakları daha fazla olmasına rağmen kullanamayan vatandaşlar için müjde Başkan Çakın’dan geldi. Belediyeye ait yeni hizmet binasının yer aldığı kentsel dönüşüm bölgesinde, Kalfa Korusu’nda, kentin kuzey bölgelerinde ve Şekerevleri’nde uçuş güvenliği nedeniyle uygulanan ve kat sınırlaması bulunan plan, 2019 yerel seçimleri sonrasında başlatılan çalışmayla değiştirildi.

Mevcut plan nedeniyle yapıların imar planındaki yüksekliklerden daha düşük bırakıldığını kaydeden Çakın, “Örnek verirsek bizim 5 kat veya 15 metre belirlediğimiz imar hakkı; uçuşların geçtiği güzergahlar nedeniyle 7 metreye düşürülmüş oluyordu. Vatandaşlarımız bu bölgelerde sorun yaşıyordu. Bu durum yeni yatırımlarda ve mevcuttaki binaların yenilenmesinde engel oluşturuyordu.” dedi.

YAPILAŞMA DURMUŞTU; ŞİMDİ ÇÖZÜME KAVUŞTU

Sivil Havacılık tarafından, 2016 yılında bölge ile ilgili genel bir hava mania planı istendiğini ancak o günden bu yana yapılamadığını ve bölgelerde neredeyse bir çivi dahi çakılamadığını aktaran Çakın, “Biz yaklaşık 3 sene boyunca gerek milletvekillerimizle, gerekse bakanlığımızla birlikte bu işin sonuca ulaşması için çalıştık. Onaylanan hava mania planımızla birlikte vatandaşlarımız belediyemizce belirlenen haklarını geri almış oldu. Vatandaşlarımız imar durumuyla ilgili bilgi almak için belediyemize gelebilir.” diye konuştu. Buna göre ilgili bölgelerde yenilemenin ve dönüşümün önü açılmış oldu.

21 YILLIK 18. MADDE SORUNU UZLAŞI KÜLTÜRÜYLE ÇÖZÜLDÜ

Başkan Çakın, Kemalöz Mahallesi’nde bulunan ve 9. imar bölgesi olarak bilinen 24,5 hektarlık alanda 2001 yılından bu yana süregelen sorunun da çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Çakın, “Bu bölgede 2001 yılında belediye tarafından İmar Kanunu’nun 18. Maddesi’ne göre uygulama yapılıyor ve meclisten geçiyor. Fakat kendisinin de alanda yeri olan ve uygulama sonrası farklı noktalardan yer verilen Kızılay bir itirazda bulunuyor ve dava açıyor. Durum, 2001 yılında davaya konu oluyor fakat mahkeme kararını 2019 yılında veriyor. Çeşitli süreçleri barındıran tam 18 yıl. Ve sonunda Kızılay’ın başvurusu dolayısıyla yapılan imar uygulaması iptal ediliyor. İptal edilmesi demekse, kök parsellere yani en başa geri dönün ve yeniden plan yapın anlamına geliyor.” dedi.

GERİYE DÖNÜŞ FİİLİ OLARAK İMKANSIZDI; KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİ KONUYU ÇÖZDÜ

Bu 18 yıllık süreçte yapılan imar uygulamasına göre altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini, 617 parselden 611 tanesinin yapı ruhsatı aldığını ve çok sayıda da binanın inşa edildiğini kaydeden Başkan Çakın, “Hatta seneler içerisinde tapuda alım satımlar da yapılıyor. Bu nedenle imar uygulamasının iptal edilerek yeniden hazırlanması vatandaşların mağduriyetine sebep olacak bir durum. Bir gün bir bakıyorsunuz; tapunuzda başkaları ortak, oturduğunuz yer değişiyor ve artık size ait olmuyor. Bu noktada uygulamadan geri dönmek fiili olarak imkansız bir hale gelmiş oluyor.” ifadelerine yer verdi.

2019 itibariyle bu konuda da yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini paylaşan Başkan Çakın, karşılıklı uzlaşının çözüm için en değerli yol olduğunu düşündüklerini vurguladı. Kızılay ile bir uzlaşma protokolü hazırlandığını ve imzalandığını kaydeden Çakın şöyle devam etti: “Protokol ile artık imar mevzuatına uygun tüm işlemlerin devam edebilmesi için süreç halkımızın menfaati doğrultusunda sonuçlanmış oldu ve mağduriyetleri bu şekilde gidermiş olduk. Protokol kapsamındaki işlemlerin tamamlanmasıyla hemşehrilerimizin tapusundaki şerhler de kaldırılmış olacak.” diye konuştu.

YUNUS EMRE KOOPERATİFİ 24 YIL SONRA NEFES ALDI

Başkan Çakın, üç bloğun ve 90 dairenin yer aldığı, yaklaşık 360 vatandaşımıza ev sahipliği yapan fakat yıllardır çeşitli nedenlerle tapu alamayan Yunus Emre Kooperatifi’nin de sorununu çözdüklerini aktardı. İnşaata konu olan bir parselin hazine mülkiyetinde olması nedeniyle 24 yıldır devam eden sürecin, ilgili kurumlar ve bakanlık nezdinde yürütülen görüşmelerle neticeye ulaştığını ve tapuların ay sonuna kadar mülk sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

“SORUNLARI GÖRMEZDEN GELMEDİK; HALI ALTINA SÜPÜRMEDİK”

Sigorta Evleri olarak bilinen alanda yapılamayan revizyonun da önünü açtıklarını hatırlatan Başkan Çakın, Uşak’ta hiçbir problemi görmezden gelmediklerini vurguladı. Çakın, “Sadece Atapark’ın etrafı değil, inanıyoruz ki yakında arka kısımlar da dahil olmak üzere bölgenin genelinde dönüşüm tamamlanmış olacak.” dedi.

2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILDI

Öte yandan Başkan Çakın, uzun yıllardır imara kapalı olan 2. Etap Kentsel Dönüşüm alanı için de çalışma başlattıklarını ve kent merkezi ile devletin önemli bir yatırımı olan kentsel dönüşüm alanı arasında yer alan bölgenin değişimini ön gördüklerini paylaştı.

Çakın, “İki bölge arasında insanların güvenle yürüyebilmesi ve şehrin merkezinin genişleyebilmesi için bu orta kısımdaki alanın da dönüşmesi gerekiyordu. Meclis üyesi arkadaşlarımızın da almış olduğu kararla beraber, burada 2. Etap Revize İmar Planı’nı gerçekleştirdik. Bisiklet yollarının, 12 metrelik geniş yolların, yeşil alanların bolca olduğu; ortaokul için ayrılan bir alana sahip bir imar planı hazırladık ve bunu meclisten geçirdik. Bundan sonraki süreç için alanı dört bölgeye böldük ve 18. madde uygulamalarını başlattık. Belediyemizin hemen karşısındaki 18 uygulamaları tamamlandı ve tapular dağıtılmaya başlandı. Yakın zamanda buradaki çalışmalar bitecek, sonuçlarını önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz.” ifadelerini dile getirdi.

Gerek planlama ve gerekse 18 uygulamaları safhasında bazı vatandaşların kendi beklentilerinin karşılanmadığı düşüncesiyle itirazda bulunduğunu paylaşan ve en uygun şekilde sürecin yürütüldüğünü kaydeden Çakın, “Hemşerilerimizi saygıyla karşılıyoruz. Ancak şehrin geleceğini düşünmek bizim sorumluluğumuz. Şehrimizin sağlıklı bir şekilde dönüşümünü temin edeceğiz.” diye konuştu.

PROJELER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Şehir genelinde yürütülen 20farklı projeye yönelik de bilgiler aktaran Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak’ın gelişimi için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

İşte bazı satır başları;

YAYALAŞTIRILAN SOKAKLAR BAYRAM SONUNDA HIZLANACAK

“Yayalaştırılan Sokaklar Projesi’nde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada herkesin arzu ettiği gibi elektrik, internet, su ve kanalizasyon, doğalgaz gibi alt yapıdaki çalışmalar tamamlandı. Uzun vadeli bir yatırım olacak. Zemine çelik hasırlı betonlar döşeniyor ve üzerine 8 santimlik granit taşlar yapıştırılacak. Bir daha taşların oynadığı, kırıldığı görüntülerle karşılaşmayacağız. Bayramın arkasından da hızla taşların döşenmesi, aydınlatmalar ve kent mobilyalarının yerleştirilmesi işlemleri gerçekleştirilecek.”

DİORAMA 1922 1 EYLÜL’DE AÇILACAK

“Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşun 100. yılı yaklaşırken kitap hazırlıklarından etkinliklere kadar birçok planlamamız var. Tabi ki bunların en değerlisi bizim için Milli Mücadele 100. Yıl Diorama 1922 Projesi. Şu anda Atapark Kule’nin dış boyasını yapıyoruz ve içerisinde de hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Buranın her katında Uşak’ın kurtuluşundaki yaşanan önemli anları yansıtacağız. En üst katında camlı bölgede bir diorama yer alacak. Halkımızın, Kurtuluş sürecinde yaşanan olayları en iyi şekilde hayal edebileceği, okuyabileceği ve anlayabileceği bir ortam oluşturulacak.”

ETÜT MERKEZİ GENÇLİĞİN HİZMETİNE GİRECEK

“Kent merkezinde yer alan eski bir dershaneyi gençliğimiz için Etüt Merkezi olarak hazırlıyoruz. Binada baştan aşağı tadilat çalışmaları devam ediyor. Bir katında sessiz ders çalışma alanları, bir katında ise ihtiyaç duydukları takdirde kullanabilecekleri kütüphane olacak. Burada eğitimciler de bulunacak. Yeni öğretim döneminde etüt merkezimizi hazırlamış olacağız.”

İSMETPAŞA VE ORHANDENGİZ CADDELERİ GÜZELLEŞİYOR

“Biz bu yola çıktığımız zaman çok da inanan olmadığını düşünüyoruz. Gerçekten de zor bir iş ve zor bir dönem. Ama şimdi çok büyük oranda buradaki cephe düzenlemeleri neticelenmiş durumda. Burası şehrimizin en önemli caddesi. İhalesine çıktık, kısa zaman içerisinde alt yapıdaki tüm ihtiyaçlarını karşılayıp caddenin zemin yenilemesi işini de yapacağız. Burası Uşak’ın bir prestij caddesi olacak. Unutmayalım ki kötü yerde kimse dolaşmak istemez ve bölgenin cazibesi kaybolur. Burada çalışmalar bitince caddemiz değer ve güç kazanacak.”

UŞAK’A YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU KAZANDIRILACAK

“Bakmayın siz birilerinin ne yaptılar, ne yapıyorlar dediklerine. Şehrimizin dört bir yanında çalışmalarımız sürüyor. Atatürk Mahallemizde yarı olimpik yüzme havuzu inşaatımız her geçen gün ilerliyor. Hemen havuzun ön kısmına açık spor sahaları da yapıyoruz. Böylelikle bu alan spor kompleksine dönüşecek. Bölgede okul sayısı çok, öğrencilerimiz başta olmak üzere burası tüm hemşehrilerimizin kullanımına sunulacak.”

KARAAĞAÇ MAHALLESİ’NE KAPALI PAZAR YERİ VE DÜĞÜN SALONU

“Bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyacı olan pazar yerini en güzel şekilde hazırlıyoruz. Ayrıca, halkımız burada birinci sınıf ama çok daha uygun maliyetlerle düğünlerini gerçekleştirebilecekler. Birisi 500, diğeri 160 kişilik iki salonu bulunacak. Şuna artık şehir olarak alışmamız gerekiyor: Uşak küçük bir kasaba değil. Panayır kurulacak, düzensiz bir şekilde istenilen yere tezgahatılacak bir yer değil. Uşak büyüyor ve bu gelişimin düzenli olması için bizler gereken adımları planlı bir şekilde atıyoruz.”

ÇOCUKKENT PROJESİ ŞEHRİN GÖZBEBEĞİ OLACAK

“Kalfa Korusu’ndaki hafriyat çalışmalarımız belediyemiz tarafından yapılıyor. Buranın da ihalesi gerçekleşti ve çalışmalar tamamlandığında 123 bin metrekarelik Uşak’ın en büyük park ve sosyal yaşam alanına kavuşacağız. Burası sadece yürüme yollarının, yeşil alanların değil; gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bir gününü ve hatta hafta sonunu geçirebileceği kadar çeşitli fonksiyonların olduğu bir yere dönüşecek.”

KAYAAĞIL TERMAL TESİSİ’NİN HAVUZ BÖLÜMÜ KIŞ DÖNEMİNDE AÇILACAK

“Daha erken açılışını yapmak istiyorduk ancak o dönemki ekonomik dalgalanma ve şartlardan dolayı ihaleye giren olmadı. Çok şükür şu an ihalesi yapıldı. Müteahhit firma şu an çalışmalarına başladı. Bütün tesis yenileniyor. Bu tesisler jeotermal sularla kullanıldığı için normal tesislerden çok daha çabuk yıpranıyor. Normal tesise gözünüz gibi bakıyorsanız buralara iki gözünüz gibi bakmanız, daha uygun malzemeler kullanmanız, revizyonları tamamen yıpranmadan önce yapmanız gerekiyor. Bunlar eksik yapıldığı için şimdi burada kapsamlı bir revizyon çalışmasına başladık. Kış sezonunda Kayaağıl’ın havuz bölümünühalkımızın hizmetine açacağız.”

YEŞİL KARAAĞAÇ REKREASYON ALANINDA İLK ETKİNLİĞİN MÜJDESİ GELDİ:4 GÜNLÜK FESTİVAL

“Projenin birinci etabı hazır ve vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Bütün alan temizlendi ve güvenlik sağlandı. Piknik alanlarından sonra, şimdi at çiftliğinin buraya taşınması ile ilgili süreci de başlatacağız. Yaklaşık 4/4,5 kilometrelik bir yürüyüş alanımız var burada. Kamp ve karavan kültürünü de Karaağaç’a getirmeyi istiyoruz, alan ayırdık. Burada festival alanımız da olacak. Yakın bir tarihte de ilk etkinliğimizi gurbetçilerimiz için 4 günlük bir festivalle gerçekleştireceğiz.”

BÖLME MESİRE ALANINDA SONA GELİNDİ

“Yeşil Karaağaç’ta 60 tane, Bölme Mesire alanında ise ilk etapta 44 tane ateşli piknik alanı oluşturuldu. Şehrimize yeni bağlanan mahallelerimizde bu amaçla düzenleyebileceğimiz yerler var, bunlar için hazırlık yapıyoruz. Amacımız yeni mesire alanlarını kazandırırken, diğer taraftan da şehrimizin çok içinde kalan ve vatandaşlarımızın şikayetine konu olan yeşil alanlardan ateşli pikniği kaldırmak.Bölme’de çalışmalarımız son aşamasına geldi. Şu an çimlendirme ve havuz yapım işi devam ediyor. Mescit ve lavabo yapımı da bitmek üzere. Güzel bir yürüyüş alanıyla birlikte burayı tamamlamış olacağız.”

KARAAĞAÇ TOKİ BÖLGESİ’NE PARK VE SPOR SALONU

“Yeni yapılan Karaağaç TOKİ’nin karşısına ve Mehmet Hacim Yurdu’nun önündeki bölgeye hem sosyalleşmek için bir park hem de açık spor alanları yapacağız. Ayrıca buradaki yeni TOKİ’lerin alt kısmına bir tane spor salonu yapmayı hedefliyoruz. İhalemiz hazırlık aşamasında ve yakın zamanda çalışmalarımız başlayacak.”

PROJELERLE DOLU BİR DÖNEM OLACAK

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ayrıca 7500 kişiye ekmek kapısı olacak 3. Sanayi Sitesi’nde çalışmaların yakın bir zamanda başlayacağını, gerekli hazırlıkların tamamlandığınıduyurdu.

Birçok hayırseverin projelere dahil olduğunu ve şehrine katkı sağladığını vurgulayarak teşekkür eden Mehmet Çakın, Şekerevleri’ne bir Sağlık Ocağı ve Eğitim Yaşam Merkezi; kent merkezine Sağlık Ocağı ve Engelsiz Yaşam Merkezi; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne Gündüz Bakım Evi ve Eğitim Yaşam Merkezi kazandırılacağını kaydetti.

Kemalöz Mahallesi için de Eğitim ve Yaşam Merkezi yapmayı planladıklarını ekleyen Çakın, Muharremşah Mahallesi’ne Çok Amaçlı Spor Salonu inşa edileceğini, Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde ise hem su tasarrufu hem de çevre temizliği sağlanabilecek bir Atıksu Arıtma Tesisi yapılacağını paylaştı.

Toplantıda birçok projenin detaylarını anlatan Başkan Çakın, Dörtyol ile kentsel dönüşüm alanı arasında kalan bölgeye bir üst geçit yapılacağının müjdesini verdi.