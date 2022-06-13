Yıldırım ve Kirişci Artvin’de

Eski Başbakan ve 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı ve HES İnşaatını inceledi.ARTVİN (İGFA) - Eski Başbakan ve 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise “çift eğrilikli ince kemer baraj tipi” kategorisinde 3. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda incelemelerde bulundu. Ziyarette Vali Yılmaz Doruk da katıldı.