Yılbaşı öncesi fırınlara sıkı denetim

Her türlü olumsuzlukların önüne geçmek için il genelinde faaliyet yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.ORDU (İGFA) - İl genelinde sık sık denetim gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni yıl öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iş yerleri ve işletmelerde denetim yaptı.

Halk sağlığını tehdit edebilecek, haksız kazanç elde edilmesini sağlayacak her türlü olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Zabıta ekipleri iş yeri ve işletmelerde yapılan denetimlerde hijyen kontrolü, fiyat etiketi kontrolü, fiyat ile kasa arasındaki kontrollerin yanı sıra iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, işletme kayıt belgesi kontrolü yaptı.

Yapılan denetimler sonucunda kusurlu görülen iş yeri ve işletmelere idari ve cezai işlemler uygulayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerinin aralıksız ve planlı bir şekilde devam edeceğini belirterek vatandaşların haklarının korunacağı ve mağdur edilmesine müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan vatandaşların da herhangi bir olumsuzluk durumunda zabıta ekiplerine bildirmeleri istendi.