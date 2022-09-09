Yeşilçam’ın ‘Zübük’ü İzmitlilerle buluştu

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği Perşembe Sinemaları programı kapsamında İzmitliler; Aziz Nesin’in unutulmaz eseri, Kemal Sunal’ın usta oyunculuğu ile akıllara kazınan Zübük filmini Gülümse Kafe’de hep birlikte izlediKOCAELi (İGFA) - İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Perşembe Sinemaları etkinlikleriyle her Perşembe akşamı bir Yeşilçam efsanesini izleyiciyle açık havada buluşturuyor.

İzmitlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Perşembe Sinemaları bu hafta Gülümse Kafe’de Zübük filmi ile devam etti. Aziz Nesin’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı Zübük filmi ile vatandaşlar keyifli bir akşamı geride bıraktı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve el emeğini kazanca dönüştüren emekçi kadınlar da stantlardaki yerini alarak Gülümse Kafe’de vatandaşları karşıladı. El emeği birbirinden değerli ürünler İzmitlilerin beğenisine sunulurken vatandaşlar stantlara büyük ilgi gösterdi.