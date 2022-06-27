Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Kadınların sorunlarına çözüm üretilecek ve bu konuda yeni stratejiler belirlenecek. Zeydan Karalar, “Kadınların sorunlarının azalması ve kadın-erkek eşitliği için yoğun çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) Hazırlık Çalıştayı, Seyhan Oteli’nde yapıldı. Kadınların yaşadığı sorunları anlamak ve çözüm üretmek için konunun tüm yönlerine bir bütün olarak bakmak ve birbiriyle bağlantılı stratejiler üretmek amacıyla gerçekleştirilen Yerel Eşitlik Eylem Planı, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bu konularda yol gösterici olacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nden ilgili yetkililerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin, aktivistlerin ve yerel öznelerin iştirak ettiği Hazırlık Çalıştayı’nda açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Hepimiz biriz, birlikte eşitiz. Adana’yı eşitlikçi bir kent yapma kararlılığımız doğrultusunda; Yerel Eşitlik Eylem Planı-YEEP Hazırlık Çalıştayı’nı paydaşlarımızla gerçekleştiriyoruz” dedi.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZ ESKİYE DAYANIYOR

Kadınların yaşadığı sorunların çözülmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için güçlü şekilde çaba gösteren bir yönetim olduklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Seyhan Belediyesi’ndeyken de kadın-erkek eşitliği, kadınlarımızın yaşadığı sorunların azaltılması konularında çok iş yaptık. Şimdi de kadınlara meslek edindirme kursları verilen NİYET Akademi’yi kurduk. Meryem Kadın Kooperatifimiz var. Kreşleri de eğitime önem vermemizin dışında, anneler rahat çalışabilsin, üretimdeki yerlerini alabilsin ve aile bütçelerine katkı sağlayabilsinler diye yaptık ve yapıyoruz. Büyükşehir olarak bu konularda yoğun çalışmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

BİZLERE YOL GÖSTEREN ÇALIŞMALAR BUNLAR

Başkan Zeydan Karalar sözlerine şöyle devam etti: “Kadın-erkek eşitliği konusunda sorunlarımız var ve kat etmemiz gereken yol uzun. Cumhuriyetten sonra büyük kazanımlar elde edilmesine rağmen bu konuda sorunlarımız vardı fakat son dönemde sadece kadın-erkek eşitliğiyle, kadın haklarıyla ilgili değil, toplumu meydana getiren bütün kesimler arasında eşitsizlik ortaya çıktı. Birlikte yaşama kültürü büyük zarar gördü. O yüzden bu dönemde Yerel Eşitlik Eylem Planı daha da önem kazanıyor. Biz zaten kadın-erkek eşitliği, fırsat eşitliği ve hizmette eşit olunması konularında hassas davranan, bunun gereklerini yerine getiren bir yönetimiz. Mağdura, ihtiyaç sahiplerine daha fazla destek olmaya çalışan bir belediyeyiz. Turizm, Ulaşım planlarımızın yanında Yerel Eşitlik Eylem Planı da büyük önem taşıyor. Bu konudaki eksiklerimizi görmemiz ve yapmamız gerekenlerin ortaya konulması açısından bu ve benzeri çalışmaları çok önemsiyoruz. Bizlere yol gösteren çalışmalar bunlar.”

Konuşmaların ardından YEEP Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirildi.