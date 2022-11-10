Yeni vizyon projeler 2023’te başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yeni yılda kentin doğu ve batı kısmında 80 kilometrelik sahil projesinde rekreasyon çalışmalarının startını vereceklerini söyledi. Başkan Demir, Aile ve Yaşam Merkezi’ne dönüştürülecek eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin restorasyon projesinde de ihale sürecini aralık ayı sonuna kadar tamamlayacaklarını kaydetti.SAMSUN (İGFA) - Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan açılış toplantısı yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda 54 gündem maddesi, değerlendirilmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda bütçe ve yatırımlarla ilgili değerlendirme yapan Başkan Mustafa Demir, “2022 yılını çok iyi bir performansla ve başarılarla geride bırakmış olacağız. İlçe belediyeleri ile çok iyi bir iş birliği ile çalışıyoruz. Birlikte örnek bir çalışma dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Şehrimizin geleceği için vizyon projeler ürettik. Bilgiyi, teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak çevreye ve insana dair tüm yaş grubuna ait hizmetlerde çok önemli projeleri hayata geçirdik” diyerek, “Kurumlar arası iş birliği ile dünyanın en büyük Teknoloji, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Festivaline ev sahipliği yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni yıl bütçemizi de hep birlikte iyi bir şekilde değerlendirelim. Bu bütçe, 2024’e giden süreçte bizi çok çok iyi bir yere getirecek” dedi.

Konuşmasında yeni yılda gerçekleştirilecek yatırımlara da değinen Başkan Mustafa Demir, şunları söyledi:

“Gazi Devlet Hastanesi’nin karşısında hayata geçireceğimiz kapalı spor salonu inşaatı başladı. Temel atma töreni gününü belirleyip Gençlik ve Spor Bakanımızı davet edeceğiz. Bir futbol sahasını yapmıştık. Diğer sahaların yapımı şuan ihale aşamasında. Toybelen ve Canik’te FIFA ölçülerinde olup resmi maçlar yapılabilecek iki tane daha saha yapacağız. Akdağ’daki telesiyejin bakımı bitmek üzere. Yolu da genişledi. Gayet de güzel oldu. Bu kış, Ladik’e iyi bir ziyaretçi bekliyoruz. Panoroma 1919 Müzesi’nin tahsisi ve içeriğini değiştirerek, orayla ilgili çok önemli bir proje hazırlığımız var. İnşallah onu da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”

Sahillerin rekreasyonuyla ilgili de konuşan Başkan Mustafa Demir, “Tekkeköy Costal’dan Yeşilırmak’ın döküldüğü Hürriyet Mahallesi’ne, Omtel Otel’den 19 Mayıs Kızılırmak Kuş Cenneti’ne kadar sahillerimizin uygulama proje çalışması başladı. Costal’da uygulama projesi bitti. Altyapı yatırımları için SASKİ’ ye teslim edeceğiz. Akabinde de saha çalışmalarına başlayacağız. Yani Doğu ve Batı olmak üzere 80 kilometrelik her iki sahilimizi Adnan Menderes Bulvarı konseptini daha da geliştirerek projelendirilmiş olacağız. Sultan 2. Abdülhamid Han’ın mirası olan eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini, Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürecek restorasyon projemizin ihalesi için gün alacağız. İnşallah aralık ayı sonuna kadar ihale etmiş olacağız” diye konuştu.