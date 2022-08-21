Yeni tasarruf uygulaması: kuru peyzaj

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar’ı hem modern ve estetik bir görünüme kavuşturacak hem de tasarruf sağlayacak yeni uygulamaları hayata geçiriyor.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Şehrin dört bir yanını bir yandan rengarenk çiçeklerle bezeyen Afyonkarahisar Belediyesi, son dönemde cadde ve bulvarlardaki orta refüjler başta olmak üzere rekreasyon alanlarında az su isteyen bitki ve çiçeklerin ekimine de ağırlık veriyor. Yeşil alanlarda damlama sulama yöntemiyle önemli ölçüde sudan tasarruf sağlayan Belediyemiz şimdi de kuru peyzaj uygulamasıyla tasarruf oranını daha da ileri bir boyuta taşıyor. Bu sayede bir yandan su tasarrufu sağlanırken bir yandan sürücü güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

DOĞAL YÖNTEMLERLE TASARRUF

Kent genelinde su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar sürdüren ekiplerimiz çevre düzenlemesi uygulamalarında da tasarruf sağlayan yöntemleri kullanmaya başladı. O yöntemlerden biri olan kuru peyzaj uygulaması ilk olarak Afyonkarahisar - Konya kara yolu orta refüjünde yapılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in yaygınlaştırılmasını istediği tasarruf önlemlerini önceleyen Belediyenin, damlama sulama yöntemi kadar az su isteyen bitkileri de toprakla buluşturuyor. Kenti güzelleştirmek ve estetik görünüm kazandırmak amacıyla harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve bahçeler ile yeşil alanlarda ağırlıklı olarak kuru peyzaj uygulamasına yönelmek için ilk adımı attı. Bu çalışmalar kapsamında Afyonkarahisar - Konya kara yolu orta refüjüne kuru peyzaj yapıldı.

MODERN ŞEHİR ANLAYIŞINDA ESTETİK VE TASARRUF ÖNCELİK

Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle su tasarrufu sağlayacak uygulamalara öncelik veren Afyonkarahisar Belediyesi, su kaynaklarını daha bilinçli ve verimli şekilde kullanarak hem doğayı korumaya hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu noktada yapılan Kuru peyzaj uygulamasıyla estetik görünüm kadar büyük oranda tasarruf da sağlanacak. Uygulama şekillerinin tasarımını titizlikle seçen ekipleri, doğadan ilham alarak çiçekten böceğe, yapraktan kilim motiflerine, geometrik desenlerden gökyüzü sembollerine kadar görsel açıdan zengin ve yaratıcı kuru peyzaj çalışmalarıyla şehrimize renk katacak. İlk çalışma durağı olan Afyonkarahisar - Konya kara yolu çevre düzenlemesi çalışması kısa sürede tamamlanacak.