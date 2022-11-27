Flaş Haber25 il için kritik uyarı!
Son Dakika
Yeni Sanayi Sitesi'nin alt yapısı tamam
Yerel 27.11.2022, 11:30
Erzincan Belediyesi tarafından Yeni Sanayi Sitesinde yaptırılan 34 adet dükkanın yanı sıra, yeni yapılan iş yerlerinin alt yapı kanalizasyon hatlarının yapım işleri gerçekleştiriliyor.ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi vatandaşların istek ve taleplerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Yeni Sanayi Sitesinde Belediye tarafından yapılan 34 adet yeni iş yerinin yanı sıra, Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kontrolünde 780 Metre uzunluğunda olan kanalizasyon hattının da yapım çalışmaları başladı. Kanalizasyon hattı yapım çalışmaları birkaç gün içerisinde bitirilecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Boluspor
|14
|25
|4. Pendikspor
|13
|24
|5. Keçiörengücü
|13
|24
|6. Samsunspor
|13
|23
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|15
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü