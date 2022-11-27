Yeni Sanayi Sitesi'nin alt yapısı tamam

Erzincan Belediyesi tarafından Yeni Sanayi Sitesinde yaptırılan 34 adet dükkanın yanı sıra, yeni yapılan iş yerlerinin alt yapı kanalizasyon hatlarının yapım işleri gerçekleştiriliyor.ERZİNCAN (İGFA) - Erzincan Belediyesi vatandaşların istek ve taleplerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Yeni Sanayi Sitesinde Belediye tarafından yapılan 34 adet yeni iş yerinin yanı sıra, Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü kontrolünde 780 Metre uzunluğunda olan kanalizasyon hattının da yapım çalışmaları başladı. Kanalizasyon hattı yapım çalışmaları birkaç gün içerisinde bitirilecek.