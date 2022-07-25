Yeni Kocaeli Kart Merkezinde sona yaklaşılıyor

İzmit Mimar Sinan Yaya Üst Geçidi’nin sahil yönündeki ayağında inşa edilen Yeni Kocaeli Kart Merkez Ofisinde sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanırken kullandığı Kocaeli Kart ile ilgili tüm işlemlerini yapılabileceği yeni Kocaeli Kart Merkez Ofisinde çalışmalar devam ediyor. Mimar Sinan Üstgeçiti sahil ayağında inşa edilen ofiste sona yaklaşıldı.

Yeni Kocaeli Kart Merkezinde seramik yapımı tamamlandı. Dış cephe kaplaması devam ediyor.

Bina içerisinde ise kapı imalatları yapılıyor. Bireysel kartların basımı, dağıtımı, öğrenci vize işlemleri ile diğer birçok farklı hizmetin vatandaşlara daha kaliteli bir şekilde verilmesi amaçlanan ofis 113 metrekare genişliğe sahip.

Çelik malzemeden tek katlı olarak inşa edilen Kocaeli Kart Merkez ofisinde satış görevlilerinin kısmı, kart aktarım odası, kayıp eşya odası, şef odası, depo, çay ocağı, tuvalet ve diğer birçok oda bulunuyor.