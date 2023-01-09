Yeni kent vizyonu saathane

Tarihi dokusuyla uyumlu olarak meydanı eski ihtişamına kavuşturup, ticaretin cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme çalışmalarıyla da Saathane Meydanı’nın estetiğini artırıyor.SAMSUN (İGFA) - Cenevizlilerin ticaret kolonisi olan Saathane Meydanı, Taşhan, Süleyman Paşa Medrese Camii, Şifa Hamamı ve Sultan 2.Abdülhamit Han’ın tahta çıkışının anısına 1887 yılında inşa edilen Saat Kulesi ile kültürel kent dokusunun en güzel örneklerini sergiliyor. Restore edilen mimari eserler hizmet vermeye devam ederken, tarihiyle barışan meydanın yeni konsepti ise adeta göz kamaştırıyor.

TARİHİ CANLILIĞINA YENİDEN KAVUŞUYOR

Tamamlandığında turizme önemli katkı sağlayacak kentsel dönüşüm projesini titizlikle sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, projede önemli ilerleme kat etti. Estetik dokuya uygun iş yerlerinin inşa edilmesiyle Saathane Meydanı eski ticari canlılığa yeniden sahip olacak.

Proje kapsamında inşaat çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, başlattığı rekreasyonla da tarihi meydanı yeniden düzenliyor. Yapımı tamamlanan iş yerlerinin çevresine estetik kesme taşlardan kaldırımlar yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmalarına Meydan Hamam Sokak ve Pazar Mahallesi Sokak’ta devam ediyor. Sokakları da yenileyen ekipler, Doğal Taş Elemanları Üretim Fabrikası’nda üretilen kent mobilyalarını meydanın çevresine yerleştiriyor.

SOKAKLAR YENİLENİYOR

Rekreasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizi tarihiyle, kültürel değerleriyle yeniden buluşturuyoruz. Saathane Meydanı, geleceğe hazırladığımız Samsun’un yeni kent vizyonudur. Burası, tarihimizle, kültürümüzle buluşma projesidir. Bu sebeple projeye çok önem veriyoruz. Meydanı adeta ilmek ilmek yeniden dokuyoruz. Birinci etap kapsamında zemin kaplamasını tamamlayarak halkımızın hizmetine açmıştık. İkinci ve üçüncü etapta yıktığımız iş yerlerinin yerine tarihi dokusuyla uyumlu, tasarımıyla estetiği bozmayan dükkanların inşaatını bitirdik. Esnaflarımızı mağdur etmemeye özen gösterdiğimiz dördüncü etap inşaatı devam ederken estetiği artırmak için rekreasyon çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz şuan sokakları yeniliyor. Çalışma tamamlandığımızla Saathane Meydanı, pırıl pırıl hale gelecek” ifadelerini kullandı.