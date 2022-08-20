Yemekte Balık Yaşam Boyu Sağlık Projesi” eğitimleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak, güvenli ve sağlıklı gıda tüketimine teşvik etmek amacıyla eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının iş birliğiyle “Yemekte Balık Yaşam Boyu Sağlık Projesi” kapsamında Kesikköprü İngilizce Dil Köyü’nde eğitim gören çocuklara seminer düzenlendi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, çocuklara ve gençlere balık etinin faydaları ve beslenmedeki önemini anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak, güvenli ve sağlıklı gıda tüketimine teşvik etmek amacıyla çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının iş birliğiyle Kesikköprü İngilizce Dil Köyü’nde 12- 16 yaş aralığında eğitim gören çocuklara “Yemekte Balık Yaşam Boyu Sağlık Projesi” kapsamında seminer düzenlendi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Hüseyin Atar çocuklara ve gençlere, balık etinin faydalarını ve beslenme açısından önemini anlattı.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE BALIĞI SEVDİREN PROJE

“Yemekte Balık Yaşam Boyu Sağlık” sloganıyla başlatılan sağlık dolu projeye 12-16 yaş aralığında 167 çocuk ve genç katıldı. Çocuklara balık tüketiminin faydaları, zengin Omega3 içeriğiyle balığın çocukların büyümesine ve gelişimine olumlu etkileri, hangi mevsimde hangi balığın tüketileceği, balığın içerdiği sağlıklı vitaminlerden minerallere kadar balıkla ilgili pek çok bilimsel konu hakkında öğrenciler bilgilendirildi.

Özellikle okul çağındaki çocukların bolca balık tüketmesi gerektiğinin önemine dikkat çeken Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Hasan Hüseyin Atar, “Balık tüketimi konusunda çocuklarımız ve gençlerimizi bilinçlendirmek istiyoruz. Balığın diğer gıda maddelerine göre üstün özellikleri var. Balığın insan gelişimine, beyin ve vücut sağlığına Omega3 içeriğiyle verdiği desteği anlattık. Eğitimimiz interaktif bir şekilde gelişti. Balık tüketmenin sağlıklı bir alışkanlık olduğunu, balığın mutlaka tüketilmesi gerektiğini çocuklar bilirse bu bizim için inanılmaz faydalı bir geri dönüş olur. Bende haftada en az iki gün balık tüketilmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Balıkların gizemli dünyaları hakkında da bilgiler de veren Atar, çocukların sorduğu soruları da tek tek yanıtladı.

PROJE DEVAM EDECEK

İlki Kesikköprü İngilizce Dil Köyü’nde başlatılan uygulama Başkentte kadın, çocuk ve gençlerin katılımıyla farklı zamanlarda devam edecek.

Türkiye’de balık tüketiminin artırılmasına destek olmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi İmdat Öksüz şu bilgileri verdi:

“ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak “Yemekte Balık Yaşam Boyu Sağlık Projesi” kapsamında ülkemizde yaklaşıkkişi başı 7-8 kilo düşen balık tüketimini artırmak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Balık yeme alışkanlığını artırmak, balık yemenin önemini anlatmak için çocuklara, gençlere ve ilerleyen zamanlarda kadınlara bu konuyla ilgili seminerler düzenlemeyi planlıyoruz”

ABB, balık tüketimini artırmak ve daha sağlıklı bir toplum oluşturmak için hayata geçirdiği proje ile çocuklara küçük yaşta balık yeme alışkanlığının kazandırılmasını hedefliyor.