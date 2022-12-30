Yayalaştırılmış bölgelerde araç denetimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış yollarda motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullanımına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Ekipleri motorlu taşıt trafiğine kapatılan ve araç geçişinin yasaklandığı bölgelere giriş yapanlara karşı denetimlerine ara vermeden devam ediyor. UKOME kararıyla her türlü motorlu taşıtlara girişi yasaklanan İki Eylül Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi’ne giriş yapan motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter sürücülerine yaya güvenliğini tehlikeye düşürdükleri için Encümen’e sevk edilmek üzere idari yaptırım kararı uygulandı.

Ekipler denetimlerin devam edeceğini belirterek yaya güvenliği için yasak bölgelerde her türlü araç geçişinin yasak olduğunu hatırlattılar. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı yetkilileri paket dağıtımı yapan iş yerlerinde çalışanların hızlı servis yapmaya zorlanmamaları, yaya bölgelerine girmemeleri ve tescil belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini belirttiler.